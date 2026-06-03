Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Nederlands elftal Imago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Seleção holandesa em avaliação: nota mais baixa para o substituto Depay, que deixou a desejar

Holanda x Argélia
Holanda
Argélia
Amistosos

A seleção holandesa perdeu por 0 a 1 para a Argélia na série de amistosos que antecede a Copa do Mundo. Um incentivo, portanto, para a Oranje e o técnico Ronald Koeman. O Voetbalzone avalia os titulares da Holanda e os jogadores com pelo menos 45 minutos em campo, como de costume, com uma nota.

Donyell Malen, que tem a preferência de Koeman na posição de atacante em detrimento de Donyell Malen, acertou a trave logo nos primeiros minutos na chuvosa Roterdã. Poucos minutos depois, Crysencio Summerville deu um passe perfeito para Tijjani Reijnders, que marcou de perto, mas o gol foi anulado por impedimento. 

A Argélia também criou algumas jogadas perigosas, enquanto as chances da Oranje se tornavam cada vez mais escassas. Um placar lógico de 0 a 0, portanto, após 45 minutos de jogo no De Kuip. Cinco substituições no intervalo pela Holanda, com a entrada de Justin Kluivert e Memphis Depay, entre outros.

Isso não trouxe energia extra nem força de ataque à seleção holandesa. Pelo contrário, foi justamente o atacante do Feyenoord, Anis Hadj Moussa, que avançou e, nos minutos finais, marcou o gol da vitória no canto oposto. Um jogo de despedida com um final decepcionante para a Oranje.

Bart Verbruggen: 6

Amistosos
Holanda crest
Holanda
HOL
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB
Amistosos
Bolívia crest
Bolívia
BOL
Argélia crest
Argélia
ARG

Mats Wieffer: 5,5 

Jan Paul van Hecke: 7

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 6,5 

Frenkie de Jong: 6

Ryan Gravenberch: 6,5

Tijjani Reijnders: 6

Crysencio Summerville: 7,5

Donyell Malen: 7

Cody Gakpo: 6

Reservas:

Robin Roefs 5,5

Nathan Aké 5

Justin Kluivert 7

Jorrel Hato 5,5

Memphis Depay 4,5 

Publicidade