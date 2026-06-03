Seleção holandesa em avaliação: nota mais baixa para o substituto Depay, que deixou a desejar

A seleção holandesa perdeu por 0 a 1 para a Argélia na série de amistosos que antecede a Copa do Mundo. Um incentivo, portanto, para a Oranje e o técnico Ronald Koeman. O Voetbalzone avalia os titulares da Holanda e os jogadores com pelo menos 45 minutos em campo, como de costume, com uma nota.
Donyell Malen, que tem a preferência de Koeman na posição de atacante em detrimento de Donyell Malen, acertou a trave logo nos primeiros minutos na chuvosa Roterdã. Poucos minutos depois, Crysencio Summerville deu um passe perfeito para Tijjani Reijnders, que marcou de perto, mas o gol foi anulado por impedimento.
A Argélia também criou algumas jogadas perigosas, enquanto as chances da Oranje se tornavam cada vez mais escassas. Um placar lógico de 0 a 0, portanto, após 45 minutos de jogo no De Kuip. Cinco substituições no intervalo pela Holanda, com a entrada de Justin Kluivert e Memphis Depay, entre outros.
Isso não trouxe energia extra nem força de ataque à seleção holandesa. Pelo contrário, foi justamente o atacante do Feyenoord, Anis Hadj Moussa, que avançou e, nos minutos finais, marcou o gol da vitória no canto oposto. Um jogo de despedida com um final decepcionante para a Oranje.
Bart Verbruggen: 6
Mats Wieffer: 5,5
Jan Paul van Hecke: 7
Virgil van Dijk: 6
Micky van de Ven: 6,5
Frenkie de Jong: 6
Ryan Gravenberch: 6,5
Tijjani Reijnders: 6
Crysencio Summerville: 7,5
Donyell Malen: 7
Cody Gakpo: 6
Reservas:
Robin Roefs 5,5
Nathan Aké 5
Justin Kluivert 7
Jorrel Hato 5,5
Memphis Depay 4,5