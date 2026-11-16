A seleção da Holanda sofreu uma derrota humilhante para a Alemanha na noite de segunda-feira, pela Liga das Nações. A equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández foi goleada por 5 a 0 no Estádio Olímpico de Berlim e, sobretudo no segundo tempo, não conseguiu oferecer resistência. Florian Wirtz foi o grande destaque dos alemães, com dois gols. Ainda assim, a Holanda avança às quartas de final da Liga das Nações como segunda colocada do Grupo 2 da Liga A, atrás da Alemanha. É a maior derrota da seleção holandesa em 67 anos: em 1959, perdeu por 7 a 0 para a Alemanha.
A Holanda iniciou o confronto com os vizinhos do leste, marcado pela rivalidade, com uma escalação quase idêntica à da partida contra a Grécia. A única ausência foi Frenkie de Jong, que tinha uma lesão leve, o que abriu espaço para Quinten Timber entre os titulares. Antes do jogo, Xavi já havia alertado para a qualidade da Alemanha, que, sob o comando de Jürgen Klopp, precisava fazer de tudo para chegar às quartas de final da Liga das Nações.
Desde os primeiros minutos, ficou claro que a Holanda enfrentaria um jogo completamente diferente daquele disputado dias antes em Amsterdã. A Alemanha pressionou com vários jogadores a saída de bola holandesa, obrigando o goleiro Bart Verbruggen a recorrer com frequência aos lançamentos longos. A Holanda tentou explorar a velocidade de Cody Gakpo, Donyell Malen e Crysencio Summerville nos contra-ataques, mas quase não conseguiu pôr a defesa alemã à prova.
Mesmo assim, a Holanda teve uma ótima chance de abrir o placar na metade do primeiro tempo. Summerville lançou Gakpo em profundidade. O atacante driblou seu marcador e tentou encontrar Malen na segunda trave, mas o cruzamento saiu forte demais. Malen calculou mal o salto, e seu cabeceio passou ao lado do gol alemão.
Do outro lado, Derry Scherhant se destacou. O atacante do SC Freiburg acertou a trave com uma bela finalização aos 32 minutos e marcou seu gol nove minutos depois. Scherhant cortou Denzel Dumfries com facilidade e acertou um chute no ângulo, sem chances para Verbruggen. Assim, a Alemanha foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.
Tópicos relacionados
Após o intervalo, a Holanda chegou a dar sinais de que poderia voltar ao jogo. Aos 48 minutos, Dumfries apareceu na segunda trave, mas cabeceou um cruzamento por cima do gol de Marc-André ter Stegen. Gakpo também teve uma chance de finalizar, mas o goleiro alemão defendeu. Depois disso, a Alemanha assumiu definitivamente o controle da partida.
Aos 60 minutos, a situação da Holanda se complicou de vez. Dumfries perdeu a bola em uma posição perigosa, e Wirtz castigou o erro com um chute potente de longe, que entrou após bater na parte interna da trave. Apenas cinco minutos depois, Nico Schlotterbeck ampliou de cabeça em uma jogada de bola parada, apesar da presença de vários defensores holandeses.
E a Alemanha ainda não havia terminado de marcar. Aos 71 minutos, Wirtz aproveitou os enormes espaços na defesa holandesa e finalizou de perto. A bola bateu no travessão antes de entrar: 4 a 0. Xavi tentou mudar o rumo da partida com as entradas de Justin Kluivert, Mexx Meerdink e Ian Maatsen, entre outros, mas a Holanda não voltou a ameaçar diminuir a diferença.
Seis minutos após o quarto gol alemão, a humilhação ficou completa. Depois que uma tentativa anterior da Alemanha acertou a trave, Brajan Gruda só precisou empurrar a bola de perto para o gol vazio. O 5 a 0 provocou frustração visível em Verbruggen, que reuniu os companheiros e deixou clara sua insatisfação com a atuação defensiva.
Para Xavi, a pesada derrota representa um choque de realidade especialmente doloroso, já que a Holanda havia vencido a Grécia por 7 a 0 poucos dias antes. Mais uma vez, a seleção holandesa não conseguiu derrotar uma potência e viu seus problemas defensivos expostos da maneira mais dura. Apesar da goleada, a classificação às quartas de final da Liga das Nações não foi ameaçada, mas o técnico terá muito em que pensar antes da fase eliminatória.