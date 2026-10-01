A seleção da Holanda escapou de uma derrota contra a Grécia nos minutos finais nesta quinta-feira. A Laranja Mecânica foi para o intervalo em Tessalônica perdendo por 2 a 0 após um primeiro tempo dramático, mas Virgil van Dijk e o reserva Tijjani Reijnders recolocaram a equipe do técnico Xavi em igualdade: 2 a 2.

Xavi escolheu alguns nomes surpreendentes em seu time titular. Jurriën e Quinten Timber começaram juntos pela primeira vez em uma partida da seleção holandesa, enquanto Ruben van Bommel também ganhou uma vaga entre os titulares e Mexx Meerdink recebeu a preferência no comando do ataque.

A Grécia mostrou desde o minuto inicial onde queria machucar a Holanda. Vangelis Pavlidis escapou da atenção da defesa holandesa logo aos 35 segundos e, pouco depois, Christos Tzolis pensou ter aberto o placar, mas seu gol foi anulado porque Pavlidis, em posição de impedimento, atrapalhou Bart Verbruggen. A Holanda teve muita posse de bola, mas quase não conseguiu criar chances trabalhadas no ataque.

Aos 23 minutos, a Grécia abriu o placar com justiça. Após um tiro de meta longo, a bola foi escorada de cabeça e Fotis Ioannidis pôde partir em direção ao gol holandês, com Van Dijk dando condição. Ioannidis manteve a calma, recebeu muito espaço de Van Dijk e colocou a bola com curva no canto mais distante de Verbruggen: 1 a 0.

A Holanda seguiu tentando encontrar espaços, mas o ritmo era muito baixo e a equipe da casa continuava sendo a mais perigosa nas transições. Verbruggen evitou uma desvantagem maior com uma defesa em chute de Konstantinos Karetsas, mas pouco antes do intervalo deu tudo errado mais uma vez. Van Bommel perdeu a bola de maneira infantil com um passe completamente errado para trás, depois disso Ioannidis cruzou e o reserva Giorgios Masouras empurrou para as redes aos 47 minutos do primeiro tempo: 2 a 0.

Xavi mexeu com força no intervalo e deixou Van Bommel, Guus Til e Quinten Timber no vestiário. Noa Lang, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch entraram em campo, e a Holanda aumentou o ritmo imediatamente. Isso resultou no gol que recolocou a equipe no jogo aos 59 minutos, quando Van Dijk cabeceou para dentro após escanteio cobrado por Joey Veerman.

Seis minutos depois, a Holanda pareceu chegar ao empate. Dumfries roubou a bola na área grega e balançou a rede, mas, após intervenção do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Na sequência, Xavi também colocou Joshua Zirkzee no lugar de Meerdink e viu sua equipe pressionar cada vez mais.

A Holanda seguiu pressionando e viu, aos 73 minutos, mais um gol de Dumfries ser anulado por impedimento. Xavi também colocou Joshua Zirkzee e o estreante Gjivai Zechiël em campo. Zirkzee esteve perto do empate aos 86 minutos. Sua cabeçada, porém, foi muito bem defendida pelo goleiro grego Kostas Tzolakis.

Três minutos depois, saiu o 2 a 2. Lang fez um bom cruzamento, a bicicleta de Zechiël foi bloqueada e a bola sobrou nos pés de Reijnders. O meio-campista não hesitou e mandou o rebote para as redes sem piedade.

Assim, a Holanda segue invicta também no terceiro jogo sob o comando de Xavi e continua na perseguição à líder Grécia no grupo.