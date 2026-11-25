Com a aproximação da próxima janela de transferências, voltam as especulações sobre possíveis saídas do Stuttgart. O clube precisa arrecadar dinheiro. Entenda por quê e como o time se vê, de certa forma, em uma armadilha.
De candidato ao rebaixamento a presença constante nas competições europeias, do temor pela própria sobrevivência ao título da copa nacional, de um elenco sem grandes nomes a um time repleto de jogadores de seleção (alemã): a ascensão do Stuttgart nos últimos anos é, sem dúvida, uma das transformações mais notáveis da história recente da Bundesliga.
Ainda assim, o conselho de supervisão freia o entusiasmo há anos, sempre de olho nas finanças. É claro que o aspecto econômico tem papel central para todos os clubes, ao menos na Alemanha. No Stuttgart, porém, virou quase uma pequena tradição especular sobre a saída de peças importantes para gerar a receita com transferências exigida pela cúpula. Foi assim no último verão europeu e volta a ser nas semanas que antecedem a abertura da janela de inverno. Uma situação que também não passou despercebida por Uli Hoeneß.
Jamie Leweling, Bilal El Khannouss e Angelo Stiller, que supostamente já não é unanimidade, são apontados como candidatos à venda. Ramon Hendriks e Finn Jeltsch, um dos favoritos de Jürgen Klopp, também despertam interesse. A saída de qualquer um dos jogadores citados, caso de fato aconteça ou precise acontecer, representaria uma perda considerável de qualidade. Isso levanta a questão de por que o Stuttgart aceitaria um impacto tão grande no elenco.
Afinal, há pouco mais de um ano o Stuttgart recebeu uma quantia enorme por Nick Woltemade, ainda assim chegou mais uma vez à final da Copa da Alemanha e se classificou para a lucrativa Champions League. Todo esse dinheiro não pode simplesmente ter desaparecido, certo? A questão, porém, não é tão simples.
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Império próprio: o Stuttgart tem planos ambiciosos
Tampouco se aplica o estereótipo de que os suábios pensam três vezes antes de gastar cada centavo. A meta do conselho de supervisão de gerar receitas com transferências na casa das dezenas de milhões de euros se destina a várias frentes.
Por um lado, apesar dos bons indicadores financeiros de 2025 (mais de 80 milhões de euros em receitas adicionais e cerca de sete milhões de euros a mais de lucro do que em 2024), o Stuttgart depende desse dinheiro para projetos de infraestrutura. Já em agosto, veio à tona que a sede administrativa na Mercedesstraße passará por uma reforma completa, podendo até ser reconstruída do zero. O presidente da diretoria, Alexander Wehrle, anunciou ainda na assembleia de associados que pretende comprar o Carl-Benz-Center. O prédio fica entre a MHP Arena e a Porsche Arena. A área tem 20.000 metros quadrados de espaço utilizável, onde o Stuttgart atualmente aluga instalações para atividades que incluem marketing, loja oficial e categorias de base. Também há planos para um museu do clube.
Segundo o jornal Bild, só este último projeto custará 50 milhões de euros. A compra deverá ser financiada por um empréstimo bancário e, no longo prazo, se pagar com a economia dos aluguéis. Nesse contexto, a reforma da sede administrativa, construída nos anos 1980, também poderia começar a partir de 2029.
Por falar em empréstimos, a reforma da MHP Arena para a Eurocopa de 2024, cujo custo final ficou entre 130 e 140 milhões de euros, ainda não foi quitada. O pagamento do financiamento vai até 2034.
A busca por independência e o sonho de construir um império próprio em Bad Cannstatt evidenciam as grandes ambições do Stuttgart. Na mesma assembleia de associados, Wehrle chegou a brincar no fim de seu discurso: "Talvez um dia consigamos até construir um estádio maior aqui no Neckarpark."
Tarefa gigantesca! Stuttgart pode perder uma série de jogadores
Por outro lado, é preciso compensar o déficit nas transferências do último verão europeu, que não deve ser subestimado. Enquanto, segundo informações divulgadas, 55 milhões de euros foram gastos com as contratações de Dzenan Pejcinovic e Leo Sauer, que ainda não tiveram sucesso, e com a compra em definitivo de El Khannouss, antes emprestado, o Stuttgart registrou no papel cerca de 38 milhões de euros em receitas. Mas há um detalhe importante: uma quantia considerável nem sequer entrou nos cofres do clube.
Dos cerca de 22 a 23 milhões de euros por Chema Andres, incluídos na conta dos 38 milhões, o Real Madrid ficou com uma fatia expressiva graças a uma cláusula de participação em uma venda futura. O valor exato não foi divulgado, e as informações publicadas divergem bastante. Há relatos de que o clube espanhol recebeu metade da quantia (11 milhões de euros) e outros que apontam sete milhões de euros. Além disso, a saída agora estaria causando perplexidade internamente, porque, como ocorreu pouco antes do fechamento da janela de transferências, não foi mais possível contratar um substituto.
Ao mesmo tempo, El Khannouss, Stiller e Leweling recusaram propostas lucrativas no verão europeu. Cada uma teria rendido cerca de 40 milhões de euros e compensado os investimentos de uma só vez.
Soma-se a isso o aumento dos gastos com o elenco, que acompanha a evolução esportiva e, segundo informações da revista kicker, passaram de 105 milhões para 163 milhões de euros em três anos. As despesas salariais cresceram consideravelmente com as contratações caras e as renovações de jogadores importantes, como o capitão Deniz Undav, que, com 5,5 milhões de euros mais bônus e luvas, se tornou o jogador mais bem pago da história do clube.
O mais tardar na próxima temporada, também será preciso decidir quem deve subir de patamar na folha salarial. Isso porque, um ano depois, o clube pode passar por uma reformulação radical. Nada menos que 15 (!) contratos se encerram, entre eles os de titulares atuais como Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich, Josha Vagnoman, além de Stiller, Demirovic e Hendriks. O vínculo do jovem Yannik Spalt também termina. Portanto, a maioria das decisões precisa estar tomada até o verão europeu. Depois disso, restará a última chance de receber dinheiro pelos jogadores. Caso contrário, o Stuttgart corre o risco de perder vários deles sem receber taxa de transferência. É uma tarefa gigantesca para a direção esportiva liderada por Fabian Wohlgemuth e Christian Gentner.
As negociações com Hendriks, por exemplo, se arrastam há algum tempo. Além de um aumento salarial considerável, o jogador de 25 anos também estaria pedindo uma cláusula de rescisão, algo que boa parte do conselho provavelmente não quer mais conceder no futuro. As experiências recentes foram ruins: Waldemar Anton (22,5 milhões de euros) e Serhou Guirassy (18,5 milhões de euros) foram para o Borussia Dortmund por valores relativamente baixos por causa desse tipo de cláusula. Hiroki Ito se transferiu para o Bayern de Munique por 23,5 milhões de euros. No elenco atual, só Stiller (37 milhões de euros) e El Khannouss (75 milhões de euros) ainda têm essa opção de saída. Segundo a Sport Bild, a cláusula de Führich expirou recentemente.
Sebastian Hoeneß é um barril de pólvora: Stuttgart tem problema quase insolúvel
Neste inverno, o Stuttgart provavelmente poderia pedir ainda mais pelos possíveis candidatos à venda. Sua posição nas negociações de saídas tão dolorosas no meio de uma temporada tende a ser melhor. Por outro lado, perder um titular irritaria o técnico Sebastian Hoeneß, que naturalmente não quer abrir mão de nenhum jogador importante.
Após a saída de Woltemade, Hoeneß já não hesitou em criticar publicamente, visivelmente irritado, o planejamento do elenco e exigir contratações. "É claro que existe uma situação financeira", disse ele, acrescentando que também era "normal" surgir uma "tensão". "Mas a responsabilidade esportiva é do treinador." Uma posição que, como seria de esperar, não mudou até hoje. Um barril de pólvora. Ainda mais porque, pelos motivos citados, a questão do saldo das transferências voltará à tona depois da temporada.
As ambições esportivas também ficariam ameaçadas, desencadeando uma série de consequências. Afinal, avançar na Champions League renderia entre dez e 20 milhões de euros, algo que parece bastante realista diante dos atuais sete pontos em quatro jogos. As duas últimas partidas da fase de liga, possivelmente decisivas, contra o Club Brugge e o PSV Eindhoven só acontecerão depois da virada do ano, quando a janela de transferências já estará aberta.
Uma nova classificação para a Champions League no ano que vem também fortaleceria a posição do Stuttgart nas negociações contratuais que estão por vir ou já estão em andamento com Hendriks e outros jogadores. Isso está longe de ser garantido após um início de temporada irregular, embora ainda seja um pouco cedo para fazer previsões depois de dez rodadas.
Assim, o Stuttgart se vê, de certa forma, em uma armadilha. Conciliar a força do elenco com as finanças está se tornando um problema quase insolúvel para a direção. Para piorar, tensões com o técnico Hoeneß parecem inevitáveis. O contrato dele, aliás, também termina em 2028.
Stuttgart pode perder vários jogadores: os contratos que estão terminando
Jogador
Posição
Fim do contrato
Stefan Drljaca
Goleiro
30/06/2027
Dan-Axel Zagadou
Zagueiro
30/06/2027
Fabian Bredlow
Goleiro
30/06/2028
Marius Funk
Goleiro
30/06/2028
Ameen Al-Dakhil
Zagueiro
30/06/2028
Ramon Hendriks
Zagueiro
30/06/2028
Jeff Chabot
Zagueiro
30/06/2028
Josha Vagnoman
Lateral-direito
30/06/2028
Leonidas Stergiou
Lateral-direito
30/06/2028
Maximilian Mittelstädt
Lateral-esquerdo
30/06/2028
Angelo Stiller
Meio-campo
30/06/2028
Atakan Karazor
Meio-campo
30/06/2028
Jarzinho Malanga
Meio-campo
30/06/2028
Nikolas Nartey
Meio-campo
30/06/2028
Yanik Spalt
Meio-campo
30/06/2028
Chris Führich
Meio-campo
30/06/2028
Ermedin Demirovic
Atacante
30/06/2028