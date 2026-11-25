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Com a aproximação da próxima janela de transferências, voltam as especulações sobre possíveis saídas do Stuttgart. O clube precisa arrecadar dinheiro. Entenda por quê e como o time se vê, de certa forma, em uma armadilha.

De candidato ao rebaixamento a presença constante nas competições europeias, do temor pela própria sobrevivência ao título da copa nacional, de um elenco sem grandes nomes a um time repleto de jogadores de seleção (alemã): a ascensão do Stuttgart nos últimos anos é, sem dúvida, uma das transformações mais notáveis da história recente da Bundesliga.

Ainda assim, o conselho de supervisão freia o entusiasmo há anos, sempre de olho nas finanças. É claro que o aspecto econômico tem papel central para todos os clubes, ao menos na Alemanha. No Stuttgart, porém, virou quase uma pequena tradição especular sobre a saída de peças importantes para gerar a receita com transferências exigida pela cúpula. Foi assim no último verão europeu e volta a ser nas semanas que antecedem a abertura da janela de inverno. Uma situação que também não passou despercebida por Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss e Angelo Stiller, que supostamente já não é unanimidade , são apontados como candidatos à venda. Ramon Hendriks e Finn Jeltsch, um dos favoritos de Jürgen Klopp , também despertam interesse. A saída de qualquer um dos jogadores citados, caso de fato aconteça ou precise acontecer, representaria uma perda considerável de qualidade. Isso levanta a questão de por que o Stuttgart aceitaria um impacto tão grande no elenco.

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Afinal, há pouco mais de um ano o Stuttgart recebeu uma quantia enorme por Nick Woltemade, ainda assim chegou mais uma vez à final da Copa da Alemanha e se classificou para a lucrativa Champions League. Todo esse dinheiro não pode simplesmente ter desaparecido, certo? A questão, porém, não é tão simples.

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Império próprio: o Stuttgart tem planos ambiciosos

Tampouco se aplica o estereótipo de que os suábios pensam três vezes antes de gastar cada centavo. A meta do conselho de supervisão de gerar receitas com transferências na casa das dezenas de milhões de euros se destina a várias frentes.

Por um lado, apesar dos bons indicadores financeiros de 2025 (mais de 80 milhões de euros em receitas adicionais e cerca de sete milhões de euros a mais de lucro do que em 2024), o Stuttgart depende desse dinheiro para projetos de infraestrutura. Já em agosto, veio à tona que a sede administrativa na Mercedesstraße passará por uma reforma completa, podendo até ser reconstruída do zero. O presidente da diretoria, Alexander Wehrle, anunciou ainda na assembleia de associados que pretende comprar o Carl-Benz-Center. O prédio fica entre a MHP Arena e a Porsche Arena. A área tem 20.000 metros quadrados de espaço utilizável, onde o Stuttgart atualmente aluga instalações para atividades que incluem marketing, loja oficial e categorias de base. Também há planos para um museu do clube.

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Segundo o jornal Bild, só este último projeto custará 50 milhões de euros. A compra deverá ser financiada por um empréstimo bancário e, no longo prazo, se pagar com a economia dos aluguéis. Nesse contexto, a reforma da sede administrativa, construída nos anos 1980, também poderia começar a partir de 2029.

Por falar em empréstimos, a reforma da MHP Arena para a Eurocopa de 2024, cujo custo final ficou entre 130 e 140 milhões de euros, ainda não foi quitada. O pagamento do financiamento vai até 2034.

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A busca por independência e o sonho de construir um império próprio em Bad Cannstatt evidenciam as grandes ambições do Stuttgart. Na mesma assembleia de associados, Wehrle chegou a brincar no fim de seu discurso: "Talvez um dia consigamos até construir um estádio maior aqui no Neckarpark."

Getty Images

Tarefa gigantesca! Stuttgart pode perder uma série de jogadores

Por outro lado, é preciso compensar o déficit nas transferências do último verão europeu, que não deve ser subestimado. Enquanto, segundo informações divulgadas, 55 milhões de euros foram gastos com as contratações de Dzenan Pejcinovic e Leo Sauer, que ainda não tiveram sucesso, e com a compra em definitivo de El Khannouss, antes emprestado, o Stuttgart registrou no papel cerca de 38 milhões de euros em receitas. Mas há um detalhe importante: uma quantia considerável nem sequer entrou nos cofres do clube.

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Dos cerca de 22 a 23 milhões de euros por Chema Andres, incluídos na conta dos 38 milhões, o Real Madrid ficou com uma fatia expressiva graças a uma cláusula de participação em uma venda futura. O valor exato não foi divulgado, e as informações publicadas divergem bastante. Há relatos de que o clube espanhol recebeu metade da quantia (11 milhões de euros) e outros que apontam sete milhões de euros. Além disso, a saída agora estaria causando perplexidade internamente , porque, como ocorreu pouco antes do fechamento da janela de transferências, não foi mais possível contratar um substituto.

Ao mesmo tempo, El Khannouss, Stiller e Leweling recusaram propostas lucrativas no verão europeu. Cada uma teria rendido cerca de 40 milhões de euros e compensado os investimentos de uma só vez.

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Soma-se a isso o aumento dos gastos com o elenco, que acompanha a evolução esportiva e, segundo informações da revista kicker, passaram de 105 milhões para 163 milhões de euros em três anos. As despesas salariais cresceram consideravelmente com as contratações caras e as renovações de jogadores importantes, como o capitão Deniz Undav, que, com 5,5 milhões de euros mais bônus e luvas, se tornou o jogador mais bem pago da história do clube .

O mais tardar na próxima temporada, também será preciso decidir quem deve subir de patamar na folha salarial. Isso porque, um ano depois, o clube pode passar por uma reformulação radical . Nada menos que 15 (!) contratos se encerram, entre eles os de titulares atuais como Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich, Josha Vagnoman, além de Stiller, Demirovic e Hendriks. O vínculo do jovem Yannik Spalt também termina. Portanto, a maioria das decisões precisa estar tomada até o verão europeu. Depois disso, restará a última chance de receber dinheiro pelos jogadores. Caso contrário, o Stuttgart corre o risco de perder vários deles sem receber taxa de transferência. É uma tarefa gigantesca para a direção esportiva liderada por Fabian Wohlgemuth e Christian Gentner.

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As negociações com Hendriks, por exemplo, se arrastam há algum tempo . Além de um aumento salarial considerável, o jogador de 25 anos também estaria pedindo uma cláusula de rescisão, algo que boa parte do conselho provavelmente não quer mais conceder no futuro. As experiências recentes foram ruins: Waldemar Anton (22,5 milhões de euros) e Serhou Guirassy (18,5 milhões de euros) foram para o Borussia Dortmund por valores relativamente baixos por causa desse tipo de cláusula. Hiroki Ito se transferiu para o Bayern de Munique por 23,5 milhões de euros. No elenco atual, só Stiller (37 milhões de euros) e El Khannouss (75 milhões de euros) ainda têm essa opção de saída. Segundo a Sport Bild, a cláusula de Führich expirou recentemente.

Sebastian Hoeneß é um barril de pólvora: Stuttgart tem problema quase insolúvel

Neste inverno, o Stuttgart provavelmente poderia pedir ainda mais pelos possíveis candidatos à venda. Sua posição nas negociações de saídas tão dolorosas no meio de uma temporada tende a ser melhor. Por outro lado, perder um titular irritaria o técnico Sebastian Hoeneß, que naturalmente não quer abrir mão de nenhum jogador importante.

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Após a saída de Woltemade, Hoeneß já não hesitou em criticar publicamente, visivelmente irritado, o planejamento do elenco e exigir contratações . "É claro que existe uma situação financeira", disse ele, acrescentando que também era "normal" surgir uma "tensão". "Mas a responsabilidade esportiva é do treinador." Uma posição que, como seria de esperar, não mudou até hoje. Um barril de pólvora. Ainda mais porque, pelos motivos citados, a questão do saldo das transferências voltará à tona depois da temporada.

As ambições esportivas também ficariam ameaçadas, desencadeando uma série de consequências. Afinal, avançar na Champions League renderia entre dez e 20 milhões de euros, algo que parece bastante realista diante dos atuais sete pontos em quatro jogos. As duas últimas partidas da fase de liga, possivelmente decisivas, contra o Club Brugge e o PSV Eindhoven só acontecerão depois da virada do ano, quando a janela de transferências já estará aberta.

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Uma nova classificação para a Champions League no ano que vem também fortaleceria a posição do Stuttgart nas negociações contratuais que estão por vir ou já estão em andamento com Hendriks e outros jogadores. Isso está longe de ser garantido após um início de temporada irregular, embora ainda seja um pouco cedo para fazer previsões depois de dez rodadas.

Assim, o Stuttgart se vê, de certa forma, em uma armadilha. Conciliar a força do elenco com as finanças está se tornando um problema quase insolúvel para a direção. Para piorar, tensões com o técnico Hoeneß parecem inevitáveis. O contrato dele, aliás, também termina em 2028.

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Stuttgart pode perder vários jogadores: os contratos que estão terminando

Jogador Posição Fim do contrato Stefan Drljaca Goleiro 30/06/2027 Dan-Axel Zagadou Zagueiro 30/06/2027 Fabian Bredlow Goleiro 30/06/2028 Marius Funk Goleiro 30/06/2028 Ameen Al-Dakhil Zagueiro 30/06/2028 Ramon Hendriks Zagueiro 30/06/2028 Jeff Chabot Zagueiro 30/06/2028 Josha Vagnoman Lateral-direito 30/06/2028 Leonidas Stergiou Lateral-direito 30/06/2028 Maximilian Mittelstädt Lateral-esquerdo 30/06/2028 Angelo Stiller Meio-campo 30/06/2028 Atakan Karazor Meio-campo 30/06/2028 Jarzinho Malanga Meio-campo 30/06/2028 Nikolas Nartey Meio-campo 30/06/2028 Yanik Spalt Meio-campo 30/06/2028 Chris Führich Meio-campo 30/06/2028 Ermedin Demirovic Atacante 30/06/2028