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Mauricio Pochettino já não dispõe de muito tempo para provar sua capacidade de devolver o Manchester United ao patamar que seus torcedores almejam. O técnico argentino volta à Premier League pela porta de um dos clubes mais necessitados de reconstrução, depois de assumir a responsabilidade como sucessor de Michael Carrick, carregando consigo um legado de trabalho que combina o desenvolvimento de jovens talentos, a pressão intensa e o jogo ofensivo direto.

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Mas a pergunta que se impõe em Old Trafford não é se Pochettino possui ideias táticas claras, e sim se o elenco atual é capaz de executá-las. As experiências anteriores do treinador, do Southampton e do Tottenham ao Paris Saint-Germain, ao Chelsea e à seleção dos Estados Unidos, revelam que ele não é um técnico apegado a um único plano, mas alguém que busca o equilíbrio entre sua filosofia e as capacidades de seus jogadores. E é exatamente aqui que começa sua missão mais complexa: construir um time que compita com intensidade, sem esbarrar nos limites do elenco que herdou.

Southampton: o início que moldou a identidade de Pochettino

A passagem pelo Southampton foi o verdadeiro ponto de partida para a filosofia de Pochettino na Inglaterra, depois que ele assumiu o comando como sucessor de Nigel Adkins, mantendo a estrutura tática geral da equipe, mas promovendo uma mudança radical na forma de jogar.

O treinador argentino apostou essencialmente no esquema 4-2-3-1, dando uma importância excepcional à pressão alta e transformando a recuperação da bola em uma arma ofensiva não menos perigosa do que os ataques organizados.

O objetivo não era apenas reduzir os espaços diante dos adversários, mas forçá-los a cometer erros em regiões próximas de seu próprio gol, para então explorá-los rapidamente.

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No que diz respeito ao elenco, Pochettino não precisou de uma revolução no mercado de transferências, limitando-se a acrescentar nomes como Dejan Lovren e Victor Wanyama, enquanto se concentrava, acima de tudo, em desenvolver as peças já existentes.

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Ele conseguiu extrair o melhor de Adam Lallana, Morgan Schneiderlin, Jay Rodriguez, Luke Shaw e Nathaniel Clyne, apresentando o modelo de um treinador capaz de criar valor a partir dos jogadores disponíveis, em vez de esperar por grandes contratações para resolver seus problemas.

Nenhum privilégio para as estrelas: a primeira regra de Pochettino

O desenvolvimento dos jogadores no Southampton não esteve ligado apenas aos aspectos técnicos, mas se estendeu à mudança da mentalidade de todo o grupo. Pochettino percebeu que a execução da pressão avançada exige comprometimento coletivo, e que o êxito de qualquer sistema desmorona quando um jogador recebe exceções que seus companheiros não têm.

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Adam Lallana resumiu essa ideia ao relembrar sua experiência com o treinador argentino, explicando que antes dispunha de uma margem maior de liberdade, seja pela ponta esquerda, seja na posição de armador, antes que tudo mudasse por completo com a chegada de Pochettino.

Desde o primeiro dia, ficou claro que todos eram obrigados a trabalhar, correr e pressionar, sem privilégios especiais para qualquer jogador, por maior que fosse seu prestígio. Essa mentalidade será um dos temas mais aguardados no Manchester United, sobretudo porque o time conta com nomes influentes acostumados a receber amplos papéis ofensivos, com Bruno Fernandes à frente deles.

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Caberá ao treinador argentino convencer suas estrelas de que o talento, sozinho, não basta, e de que o comprometimento tático começa no jogador mais influente e termina no último elemento do elenco, segundo informou a rede "Sky Sports".

Tottenham: construir um time jovem e brigar com os grandes

No Tottenham, as ideias de Pochettino alcançaram um nível mais maduro, depois que ele conseguiu construir um time dotado de vitalidade, velocidade e agressividade na recuperação da bola, apoiando-se em passes verticais rápidos para desencadear os ataques.

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O argentino manteve o esquema 4-2-3-1 como sua opção principal, mas concedeu aos jogadores maior liberdade de movimentação e troca de posições, aproveitando a velocidade dos laterais para fornecer a amplitude ofensiva.

Dele Alli, Christian Eriksen e Heung-min Son se movimentavam próximos de Harry Kane, que comandava a frente de ataque, enquanto um dos meio-campistas, com frequência Eric Dier, recuava para a linha defensiva a fim de formar um sistema defensivo com três jogadores durante a posse de bola.

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A força do time não estava apenas na organização, mas em sua capacidade de transição rápida da defesa para o ataque e de pressionar os adversários antes que eles conseguissem construir o jogo. O resultado foi um time jovem que chegou à final da Liga dos Campeões da Europa e terminou a Premier League entre os três primeiros colocados por três temporadas consecutivas, tornando-se um dos principais candidatos aos títulos nacionais e continentais.

O outro lado da experiência: quando a energia caiu

Mas a experiência no Tottenham trouxe também uma lição importante, que pode ser decisiva no Manchester United. O time que construiu seus sucessos com velocidade e pressão intensa começou a perder parte de seu brilho à medida que seus jogadores envelheciam e diminuía a capacidade deles de repetir o esforço físico exigido.

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E, com a ausência dos reforços adequados e de alternativas capazes de manter o mesmo nível, o sistema se tornou menos dinâmico, e surgiu uma clara dificuldade em sustentar o desempenho com a mesma intensidade.

Após cinco anos de trabalho, a jornada de Pochettino terminou em novembro de 2019, em meio à queda dos resultados e à erosão dos elementos de força que haviam construído seu sucesso.

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Essa experiência parece funcionar como um alerta precoce para o treinador argentino em sua nova parada; o time não pode se apoiar apenas no entusiasmo e na pressão, a menos que disponha de profundidade suficiente no elenco, de uma distribuição adequada do esforço e da capacidade de rodar os jogadores sem perder o equilíbrio.

E, no Manchester United, ele terá que pensar em como construir um time capaz de manter seu ritmo ao longo de toda a temporada, e não apenas apresentar níveis elevados por períodos curtos.

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Paris Saint-Germain: quando a filosofia recua diante das estrelas

Na experiência pelo Paris Saint-Germain, Pochettino enfrentou um desafio completamente diferente, pois se viu responsável por um grupo que contava com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, nomes que impõem exigências particulares a qualquer treinador.

Ali, o argentino foi obrigado a rever alguns dos princípios que moldaram sua identidade, depois de perceber que exigir de todos os seus jogadores uma pressão contínua sem a bola talvez não fosse a opção mais adequada para um elenco que se apoia em estrelas ofensivas cujas características não necessariamente combinam com esse tipo de trabalho físico.

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Ele passou a apostar mais no esquema 4-3-3, aproveitando as capacidades ofensivas de Achraf Hakimi e Nuno Mendes nas posições de lateral, mas não conseguiu transferir a experiência parisiense para a imagem que costumava apresentar na Inglaterra.

Aquela etapa provou que Pochettino não é um treinador que impõe suas ideias independentemente das circunstâncias, mas sim alguém capaz de ajustá-las conforme a natureza das peças disponíveis. E ele pode precisar recorrer novamente a essa flexibilidade em Old Trafford, onde não poderá lidar com o Manchester United como se fosse uma cópia do Tottenham que ele construiu anos atrás.

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Chelsea: Cole Palmer revela o potencial do projeto

Pochettino voltou à Premier League pela porta do Chelsea em 2023, e começou utilizando o esquema 3-4-2-1 em algumas partidas, antes de se estabilizar novamente no 4-2-3-1, sistema que sempre foi sua opção preferida.

Sua experiência testemunhou o brilho notável de Cole Palmer, que marcou 22 gols e deu 11 assistências no campeonato durante uma temporada excepcional, confirmando a capacidade do treinador argentino de dar aos jogadores talentosos o espaço adequado para expressar seu potencial.

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Ainda assim, a experiência não foi tão bem-sucedida quanto se esperava no âmbito do time como um todo, pois Pochettino enfrentou dificuldade em consolidar a mentalidade que desejava, e reclamou publicamente da falta de comprometimento e de esforço coletivo. Em abril de sua única temporada, ele insistiu na necessidade de que cada jogador cobrasse mais de si mesmo e de seus companheiros.

Os números revelam parte do problema; o Tottenham sob seu comando era uma das equipes da liga que mais percorriam distâncias, enquanto o Chelsea encerrou a temporada 2023-2024 como o terceiro time da competição com menor distância total percorrida. Assim, o problema não estava na ausência de ideias, mas na dificuldade de transformá-las em um comportamento coletivo contínuo.

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Seleção dos Estados Unidos: flexibilidade tática e retorno à pressão

Em sua experiência mais recente com a seleção dos Estados Unidos, Pochettino continuou a desenvolver seu estilo e demonstrou maior flexibilidade para lidar com a diversidade de características dos jogadores e com o tempo limitado disponível para trabalhar com eles.

Ele alternou entre defesa com três e com quatro jogadores, e apostou mais no esquema 4-3-3 na Copa do Mundo, concedendo às peças ofensivas a liberdade de trocar de posições e de se movimentar longe do apego rígido às posições tradicionais.

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Ele não abandonou totalmente a pressão alta, mas a reaplicou de forma coletiva e organizada, depois de conseguir transformar a seleção em um único bloco que se move de maneira coordenada na perda da bola.

A média de recuperação de bola nas regiões dos adversários foi de oito vezes por partida, um dos índices mais altos do torneio, e o time conseguiu superar Paraguai, Austrália e Bósnia e Herzegovina antes de ser eliminado diante da Bélgica.

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Essa experiência oferece um indicativo importante da evolução de Pochettino; ele deixou de ser o treinador que se apega a um sistema fixo e passou a estar mais disposto a mudar os detalhes táticos conforme o adversário e os jogadores. E pode ser exatamente essa flexibilidade uma das armas mais importantes de que ele precisa no Manchester United.

Manchester United: quem vai conquistar seu lugar no projeto de Pochettino?

Não se espera que o Manchester United viva uma virada tática imediata sob o comando de Pochettino, sobretudo porque Michael Carrick também apostou no esquema 4-2-3-1, o que dá ao novo treinador uma base sobre a qual construir sem a necessidade de mudar todos os detalhes desde o início.

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Mas algumas posições podem viver uma disputa diferente, conforme as exigências de seu estilo. Na defesa, a velocidade de Leny Yoro e sua capacidade de cobrir os espaços atrás da linha avançada podem se tornar elementos decisivos, enquanto as características físicas de Patrick Dorgu podem lhe dar vantagem na posição de lateral em comparação com a experiência de Luke Shaw.

No meio-campo, Carlos Baleba aparece como candidato a desempenhar um papel central graças às suas capacidades físicas e ao seu potencial no desarme, características que combinam com as exigências da pressão e da recuperação da posse de bola.

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Já no terço ofensivo, Bruno Fernandes será uma das principais chaves do projeto, dada sua capacidade de criar oportunidades e de se movimentar entre as linhas.

Mas a questão diz respeito a quão disposto ele estará a cumprir funções adicionais sem a bola e a avançar da posição de armador para dar apoio ao atacante, como fazia Dele Alli no Tottenham durante os melhores períodos de Pochettino.

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O teste mais difícil: o United aguenta a pressão de Pochettino?

Talvez o maior problema que aguarda o treinador argentino esteja ligado ao preparo físico, mais do que a qualquer outro detalhe tático.

O Manchester United ocupa a décima nona posição na Premier League em termos de distâncias percorridas nesta temporada, um indicador que levanta pontos de interrogação sobre a capacidade dos jogadores de executar a pressão alta na intensidade preferida por seu novo treinador.

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Além disso, a elevada média de idade do elenco titular não combina totalmente com um projeto que se apoia na energia e no movimento contínuo, embora Pochettino esteja acostumado a dar oportunidades aos jovens talentos e a desenvolvê-los.

Shea Lacey pode ser um dos nomes capazes de injetar sangue novo no time, mas apostar nos jovens não será uma solução suficiente a menos que venha acompanhada do desenvolvimento físico e tático do restante do grupo.

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Na posse de bola, Pochettino pode buscar aumentar a velocidade das transições ofensivas e dos passes diretos, retomando alguns traços de suas experiências no Tottenham e no Chelsea, mas o verdadeiro desafio continuará sendo a recuperação da bola e a pressão organizada.

E parece que o argentino tem consciência do tamanho da missão, depois de afirmar que "se você não muda, você morre". É uma frase que resume a fase que ele alcançou como treinador, mas que pode resumir também o que o aguarda em Old Trafford; seu sucesso não dependerá de resgatar as ideias do passado, e sim de criar uma nova versão delas que se adapte à realidade do Manchester United e devolva ao time sua personalidade competitiva perdida.