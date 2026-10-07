Scaloni se despede de Messi com palavras emocionantes e revela a única forma de compensar sua ausência

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, se despediu da lenda Lionel Messi na noite de sua aposentadoria internacional com palavras emocionantes, descrevendo-o como o melhor jogador da história.

Messi disputou sua última partida com a camisa da Argentina na madrugada desta quarta-feira e contribuiu para uma ampla vitória em amistoso contra o Benin (3 a 0), na qual marcou um gol e deu duas assistências.

Scaloni afirmou na coletiva de imprensa após a partida: "Nunca imaginei na minha vida que iria treinar o melhor jogador de futebol da história. Treinar Messi foi um sonho que se tornou realidade".

E acrescentou, segundo informou a rede argentina "ESPN": "Sou grato por esta oportunidade que me foi dada de estar com ele, e será triste não vê-lo mais. Minhas lágrimas caem porque muitas ideias passam pela minha cabeça. Ele nos deixou um grande legado. Esta história vai continuar, mas ele continuará sendo uma pessoa insubstituível".

E prosseguiu: "Agora temos que continuar a caminhada sem ele. Será difícil, porque o que vivemos nos últimos anos não é normal. Somos capazes de lidar com isso; temos alguns jogadores jovens e talentosos. Por mais forte que seja a equipe, não é fácil convencer as pessoas da dificuldade da situação".

E destacou em suas declarações: "Joguei com grandes jogadores e vi muitos, mas o que ele oferece eu não vi em nenhum outro. Ele é incomparável, é único em seu gênero. Foi embora o melhor jogador de todos os tempos".

E explicou: "Meus jogadores estavam tensos hoje. Queriam que o Leo partisse da melhor maneira possível. Todos, até mesmo os grandes jogadores, o veem com o mesmo olhar e lhe desejam tudo de bom. Todos conversam com ele desde domingo, então não foi fácil para ninguém".

E completou: "Se juntaram a nós novos jogadores, o que traz uma nova perspectiva e nos permite jogar de forma mais ampla, algo que não tínhamos disponível antes. Estamos tentando integrá-los e ver como vão colaborar. Todos devem contribuir".

E emendou: "A única maneira de compensar a ausência de Messi é um bom jogo coletivo. Atualmente, sentimos falta daquele jogador capaz de dar aquele salto, capaz de mudar o rumo da partida em um instante, capaz de virar as coisas de cabeça para baixo em um dia ruim com um momento de brilho. Há jogadores muito bons, mas nenhum como ele. Nunca haverá um jogador como ele".

E concluiu suas declarações: "Temos que ser gratos por tudo o que ele nos deu. Se as coisas correrem bem, continuarei como técnico, mas é impressionante ver um outro jogador como ele, que deixa para trás um grande legado aos 39 anos. Ele mereceu esta noite, uma noite como esta".



