O português José Mourinho enfrenta seu primeiro teste tático real antes do início da nova temporada com o Real Madrid, depois que a composição do meio-campo se transformou no maior dilema para o treinador, diante de seu desejo de aproveitar o trio Jude Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva na escalação titular.

O jornal espanhol "Marca" revelou que Mourinho ainda busca a melhor fórmula que lhe dê equilíbrio entre a força ofensiva e a solidez defensiva, especialmente porque Bellingham e Güler preferem atuar na posição de armador, enquanto se espera que Bernardo Silva desempenhe o papel de meio-campista de toque refinado e organizador de ritmo.

O jornal considera que o problema não está na qualidade dos jogadores, mas em como utilizá-los juntos sem comprometer o equilíbrio, já que a comissão técnica teme que a aposta em três jogadores de tendência ofensiva conceda aos adversários maiores espaços no meio de campo.

Bellingham é a primeira opção para atuar atrás de Kylian Mbappé, devido à sua posição dentro da equipe e à sua capacidade de chegar à área e marcar gols, mas o período de preparação também mostrou que Arda Güler apresenta seu melhor nível na mesma posição, além do grande entrosamento que o une a Mbappé, o que lhe deu uma clara vantagem ofensiva.

Ao mesmo tempo, Mourinho planeja apostar em Bernardo Silva como o meio-campista responsável por construir o jogo a partir da profundidade, o que torna a inclusão do trio um desafio tático que exige a presença de um volante de contenção capaz de cobrir os espaços, como Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga.

A "Marca" afirmou que o treinador português sabe que a temporada é longa e testemunhará muitas mudanças, mas ele ainda busca a equação que lhe permita aproveitar o grande potencial ofensivo do trio, sem que o Real Madrid perca seu equilíbrio defensivo.

O dilema do meio-campo continua sendo um dos principais assuntos que Mourinho tentará resolver com o início da temporada, especialmente porque seu sucesso em encontrar a combinação adequada pode ser a chave para a disputa de todos os títulos.

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