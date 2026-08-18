Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
mourinhoGetty Images

Traduzido por

São três os dilemas que atormentam Mourinho no Real Madrid

Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
A. Guler
J. Bellingham
B. Silva
Espanha
Portugal
Turquia
England

Como o português chega à solução da equação?

O português José Mourinho enfrenta seu primeiro teste tático real antes do início da nova temporada com o Real Madrid, depois que a composição do meio-campo se transformou no maior dilema para o treinador, diante de seu desejo de aproveitar o trio Jude Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva na escalação titular.

O jornal espanhol "Marca" revelou que Mourinho ainda busca a melhor fórmula que lhe dê equilíbrio entre a força ofensiva e a solidez defensiva, especialmente porque Bellingham e Güler preferem atuar na posição de armador, enquanto se espera que Bernardo Silva desempenhe o papel de meio-campista de toque refinado e organizador de ritmo.

O jornal considera que o problema não está na qualidade dos jogadores, mas em como utilizá-los juntos sem comprometer o equilíbrio, já que a comissão técnica teme que a aposta em três jogadores de tendência ofensiva conceda aos adversários maiores espaços no meio de campo.

Bellingham é a primeira opção para atuar atrás de Kylian Mbappé, devido à sua posição dentro da equipe e à sua capacidade de chegar à área e marcar gols, mas o período de preparação também mostrou que Arda Güler apresenta seu melhor nível na mesma posição, além do grande entrosamento que o une a Mbappé, o que lhe deu uma clara vantagem ofensiva.

Ao mesmo tempo, Mourinho planeja apostar em Bernardo Silva como o meio-campista responsável por construir o jogo a partir da profundidade, o que torna a inclusão do trio um desafio tático que exige a presença de um volante de contenção capaz de cobrir os espaços, como Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

A "Marca" afirmou que o treinador português sabe que a temporada é longa e testemunhará muitas mudanças, mas ele ainda busca a equação que lhe permita aproveitar o grande potencial ofensivo do trio, sem que o Real Madrid perca seu equilíbrio defensivo.

O dilema do meio-campo continua sendo um dos principais assuntos que Mourinho tentará resolver com o início da temporada, especialmente porque seu sucesso em encontrar a combinação adequada pode ser a chave para a disputa de todos os títulos.

Leia também:
La Liga esquenta cedo: comunicado enérgico da associação de árbitros da Espanha

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google