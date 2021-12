São Paulo tentou contratação de Patrick, mas negócio não avançou

O São Paulo foi atrás de Patrick, volante do Internacional, logo após o término do Campeonato Brasileiro. A negociação, contudo, não avançou, conforme apurado pela GOAL. O atleta segue entre os alvos do clube, mas não há tratativas em curso neste momento.

A investida do São Paulo no atleta de 29 anos ocorreu a pedido de Rogério Ceni. O jogador é um nome considerado interessante pelo líder da comissão técnica do Morumbi. No entanto, não será fácil tirá-lo do Beira-Rio neste momento, uma vez que o atleta possui contrato longo no Rio Grande do Sul.

Patrick chegou ao Internacional na primeira janela de transferências de 2018. Em julho de 2021, renovou o seu compromisso até 31 de dezembro de 2024. O atleta é um nome valorizado no clube gaúcho, e a sua saída para o futebol brasileira demanda um elevado investimento.

À procura de reforços para o meio de campo, o São Paulo fez uma consulta para tirar o atleta do Colorado. Contudo, não conseguiu avançar nas negociações, conforme apurado pela reportagem. A cúpula segue observando a sua situação no Internacional e aguarda o melhor momento para fazer uma investida.

Para a função desempenhada por Patrick, a comissão técnica contava com o argentino Benítez, que não seguirá no Morumbi em 2022. Ele pertence ao Independiente, da Argentina, e estava no clube por empréstimo até o fim da temporada.