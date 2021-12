São Paulo tenta troca com o Ceará para contratar Fernando Sobral

O São Paulo está interessado em contratar o volante Fernando Sobral, do Ceará. Os paulistas tentam a contratação do meio-campista por meio de troca no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O Tricolor paulista enviou uma lista de nomes que estão à disposição do Vozão para um eventual acordo na atual janela de transferências. A ideia é que o clube cearense fique com nomes que não interessam ao técnico Rogério Ceni.

As partes não revelam os possíveis atletas que podem defender o clube de Fortaleza em uma eventual troca pelo meio-campista. Em crise financeira e com uma dívida que supera os R$ 600 milhões, o São Paulo evita gastar no mercado da bola. A intenção da cúpula é fazer negociações por meio de trocas.

Fernando Sobral tem contrato com o Ceará até dezembro de 2023. O meio-campista de 27 anos é um dos principais jogadores da equipe. Ele foi um dos destaques da atual temporada.

O volante fez 50 jogos em 2021, com 3.896 minutos em campo. No período, deu uma assistência, em jogo da Série A do Campeonato Brasileiro.