São Paulo sonda joia uruguaia de 16 anos

O São Paulo fez uma sondagem por Nicolás Scotti, atacante uruguaio de apenas 16 anos que vem ganhando espaço no time principal do Defensor Sporting. Considerado uma das principais promessas do futebol do Uruguai, o jogador também desperta o interesse de outros clubes, entre eles Atlético-MG e Liverpool, da Inglaterra. A informação é da ESPN Brasil.

O principal obstáculo para o negócio com o Tricolor está nos valores. Scotti tem uma multa rescisória de US$ 8 milhões, cerca de R$ 40 milhões, segundo informações divulgadas pela ESPN. O Defensor, porém, estaria disposto a negociar o atacante por uma quantia inferior à multa, diante do interesse crescente pelo jogador e da necessidade de gerar receitas com a venda de seus jovens talentos. Ainda assim, são cifras maiores do que as que o São Paulo costuma pagar por apostas para a base do clube.

De acordo com apuração do Bolavip Brasil, Scotti foi observado e indicado pelo departamento de futebol de base do São Paulo, que monitora jovens talentos no mercado sul-americano. O jogador, no entanto, não chegou a ser tratado como uma prioridade pelo futebol profissional, já que a ideia estudada pela base seria buscar um modelo semelhante ao utilizado em outras apostas para Cotia, com um empréstimo inicial e possibilidade de compra posterior.

A avaliação interna no Tricolor seria de que uma operação poderia fazer sentido caso envolvesse um empréstimo e uma futura compra na faixa de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões. Diante da distância entre esse modelo e os valores pedidos pelo Defensor, o Tricolor não avançou para uma negociação efetiva pelo jogador.

Scotti já começou a ganhar experiência no futebol profissional mesmo com a pouca idade. O atacante atua pelo Defensor Sporting, atualmente oitavo colocado na primeira divisão uruguaia, e também integra a seleção nacional Sub-17. Em 2026, marcou dois gols em 11 jogos disputados entre as partidas pelo clube e pela equipe de base do Uruguai. O desempenho fez com que seu nome passasse a ser acompanhado por equipes de diferentes mercados.

Além do São Paulo, o Atlético-MG também fez uma sondagem pelo jovem, enquanto o Liverpool acompanha sua situação. No entanto, segundo a ESPN, nenhuma equipe chegou a fazer uma investida mais agressiva pelo jogador. Assim, Scotti permanece no radar são-paulino, mas não existe negociação em andamento.