São Paulo perde peças importantes e tem quatro reforços no departamento médico

O São Paulo fez seis contratações na última janela de transferências com o objetivo de aumentar as opções do técnico Dorival Júnior para a reta final da temporada. O cenário, porém, não saiu como o planejado. Quatro dos novos jogadores estão atualmente no departamento médico, incluindo atletas que rapidamente ganharam espaço e se tornaram peças importantes para o treinador.

O caso mais grave é o de Domingos Duarte. O zagueiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no dia 19 de setembro, pelo Brasileirão. O defensor precisou passar por cirurgia no dia 23 de setembro e não voltará a atuar em 2026. A tendência é que sua recuperação se estenda até o meio de 2027, o que encerra sua participação na temporada.

Aurélio Buta também precisou passar por cirurgia. O lateral-direito vinha sentindo dores no joelho direito e, depois de uma tentativa de tratamento conservador, foi submetido a um procedimento para corrigir uma lesão no menisco. A previsão inicial é de aproximadamente dois meses de recuperação. Contratado em julho, o português disputou apenas três partidas pelo Tricolor antes de virar desfalque.

Os outros dois reforços que enfrentaram problemas físicos são Victor Sá e Newton. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo durante um treinamento em agosto e ficou fora de três partidas, retornando contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana, em setembro. Já o volante teve um edema na coxa esquerda e também sofreu um trauma na coxa direita durante o período. Os problemas foram menos graves, mas impediram que Dorival tivesse os seis reforços à disposição durante a sequência de jogos.

A sequência mostra o impacto dos problemas físicos. Desde o fim da Copa do Mundo, o São Paulo não conseguiu contar com todos os seis reforços em nenhuma partida. A partir da vitória sobre o Bolívar, em 18 de agosto, foram sete jogos consecutivos com pelo menos um dos contratados fora por lesão. No grupo, apenas Iago Borduchi e Pedro Lima não desfalcaram a equipe por problemas físicos. Iago, inclusive, ganhou espaço rapidamente e foi titular da equipe em cinco oportunidades desde sua chegada em agosto, enquanto Pedro vem ganhando minutos gradualmente.

Os problemas médicos, no entanto, não se limitam aos jogadores contratados na última janela. Lucas Moura segue em recuperação após cirurgia no tendão de Aquiles da perna direita e vem avançando na transição física, com expectativa de retorno ainda em outubro. Bobadilla também evoluiu e voltou a participar parcialmente dos treinos com o elenco, com possibilidade de retornar no próximo jogo do Tricolor. Já o lateral Nicolas passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e tem previsão de retorno apenas entre o fim de novembro e o início de dezembro.

Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, e busca aproveitar o período sem jogos para chegar à sequência decisiva com mais opções à disposição de Dorival Júnior.

Ao término da Data Fifa, o Tricolor volta a campo contra o Santos, no Morumbis, no dia 2 de outubro, e terá ainda dez rodadas pela frente após o jogo atrasado contra o rival.