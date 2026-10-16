São Paulo e Pacaembu negociam parceria, mas gramado sintético segue como obstáculo

O São Paulo enfrenta dificuldades para avançar nas negociações com o Pacaembu para utilizar o estádio como alternativa ao Morumbis na temporada de 2027. O principal entrave é o gramado sintético da arena, cuja substituição por grama natural é uma condição imposta pelo Tricolor para fechar o acordo.

Segundo informações do UOL, as conversas estão paralisadas há semanas, e a tendência é que a decisão fique para a próxima gestão do clube. As eleições presidenciais do Tricolor estão previstas para a primeira quinzena de dezembro e definirão quem comandará o São Paulo no mandato de 2027 a 2029.

A exigência do São Paulo esbarra na programação de eventos do Pacaembu. A troca do piso sintético pelo natural exigiria conciliar as obras e o período de adaptação do campo com o calendário da arena, que também recebe outras atividades. Com isso, a possibilidade de utilizar o estádio como uma "segunda casa" perdeu força nas últimas semanas, apesar de as negociações terem avançado anteriormente.

A busca por uma alternativa ganhou importância diante da indisponibilidade do Morumbis em datas reservadas para shows. Ao longo de 2026, o São Paulo já precisou mandar quatro partidas longe de seu estádio e tem outro compromisso previsto para fora de casa: o clássico contra o Corinthians, no dia 4 de novembro, será disputado na Vila Belmiro, casa do Santos. A agenda de eventos limita as opções do clube para manter seus jogos na capital paulista.

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O calendário de 2027 também preocupa a diretoria tricolor. A banda irlandesa U2 anunciou apresentações no Morumbis para os dias 10 e 12 de março, período próximo às fases decisivas do Campeonato Paulista. Embora o departamento de marketing tenha renegociado datas para reduzir o tempo de indisponibilidade do estádio, a programação completa de shows para o próximo ano ainda não foi divulgada.

Além de atender às necessidades esportivas, os eventos musicais representam uma importante fonte de receita para o São Paulo. A previsão para 2026 era de 12 shows no Morumbis, com arrecadação líquida estimada em cerca de R$ 3 milhões por apresentação. O contrato com a produtora Live Nation estabelece um mínimo de quatro eventos por ano, o que reforça a necessidade de conciliar a agenda comercial com o calendário do futebol.

Diante do impasse com o Pacaembu e da proximidade das eleições presidenciais do clube, a definição sobre um estádio alternativo pode ficar a cargo do próximo presidente. Até lá, o São Paulo segue sem uma solução definitiva para os jogos que precisarão ser transferidos do Morumbis em 2027.