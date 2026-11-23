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A três rodadas do fim do Brasileirão, Tricolor ainda busca não atingiu pontuação prevista por Crespo e tenta encerrar jejum como visitante

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O São Paulo entra em campo contra o Botafogo, nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), com objetivos que vão além dos três pontos na reta final do Campeonato Brasileiro.

Em uma temporada marcada por frustrações e mudanças de planejamento, o Tricolor ainda busca alcançar a meta de pontuação estabelecida por Hernán Crespo no início da competição, enquanto também tenta dar oportunidades a jovens da base, avaliar o futuro de peças importantes e encerrar um longo jejum de vitórias como visitante.

A marca dos 45 pontos foi estabelecida pelo treinador argentino como objetivo para afastar qualquer risco de rebaixamento. Na época, a meta foi considerada conservadora pela diretoria, que acabou demitindo o treinador.

Agora, a três rodadas do fim do Brasileirão, o São Paulo ainda não conseguiu atingir a pontuação projetada por Crespo: soma 44 pontos e ocupa a 12ª colocação.

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Embora esteja distante da zona de rebaixamento, o time comandado por Dorival Júnior ainda não tem a permanência na Série A matematicamente assegurada. O Internacional, primeiro clube dentro do Z-4, aparece com 38 pontos, seis a menos que o Tricolor.

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Com nove pontos ainda em disputa, uma vitória diante do Botafogo pode representar um passo importante para afastar definitivamente qualquer possibilidade de queda.

O confronto no Nilton Santos também será uma oportunidade para jogadores formados em Cotia mostrarem serviço e tentarem conquistar mais espaço no elenco de 2027.

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Na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, Lucca, Gustavo Santana e Ryan Francisco entraram no segundo tempo e tiveram a chance de participar da reta final da partida. Lucca, inclusive, criou a melhor oportunidade do São Paulo no duelo, desperdiçada por Artur

Outro jovem que busca consolidar seu espaço é Osorio. O zagueiro de 20 anos voltou a integrar a equipe titular em razão da lesão de Sabino e ainda procura ganhar experiência no futebol profissional. Com apenas 12 partidas pela equipe principal, o defensor já é tratado internamente como uma opção importante para o planejamento da próxima temporada.

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Enquanto os garotos tentam aproveitar as oportunidades, Lucas vive um momento decisivo para definir sua continuidade no clube. Aos 34 anos, o camisa 7 tem contrato apenas até o fim de 2026 e ainda precisa convencer a próxima gestão de que merece uma renovação.

Recuperado de uma ruptura no tendão de Aquiles, Lucas voltou a ganhar espaço entre os titulares e será novamente utilizado por Dorival contra o Botafogo. O alto salário, porém, é um fator que pode pesar na avaliação sobre a permanência do jogador, que está em sua quarta temporada desde o retorno ao São Paulo.

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O melhor desempenho do atacante nesse período aconteceu em 2024, quando disputou 47 partidas, marcou 14 gols e distribuiu dez assistências. Nesta temporada, são 23 jogos, quatro gols e uma assistência. Com pouco tempo para a definição do novo comando do clube, o camisa 7 terá uma reta final importante para mostrar que ainda pode ser decisivo no projeto tricolor.

Outro objetivo da equipe é encerrar o incômodo jejum de vitórias fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O último triunfo como visitante aconteceu em 15 de março, quando o São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1. Desde então, foram 14 partidas longe do Morumbis, com três empates e 11 derrotas. O aproveitamento no período é de apenas 7,14%, com três pontos conquistados em 42 possíveis.

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Restam somente mais duas oportunidades para o Tricolor voltar a vencer fora de casa no Brasileirão. Depois do compromisso contra o Botafogo, a equipe recebe o Remo e encerra sua participação na competição diante do Athletico, em 2 de dezembro, na Arena da Baixada. Caso não consiga vencer no Rio de Janeiro ou no Paraná, terminará o campeonato com apenas um triunfo como visitante.

Para o duelo desta segunda-feira, Dorival Júnior terá de mexer na formação em razão de algumas ausências. Artur, que pertence ao Botafogo e está emprestado ao São Paulo até o fim do ano, não poderá enfrentar o clube carioca por uma cláusula contratual. A participação do atacante só seria possível mediante o pagamento de uma multa, possibilidade descartada pelo Tricolor.

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Por outro lado, o treinador contará com os retornos de Luciano e Newton, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. Bobadilla também volta a ficar à disposição depois de defender a seleção paraguaia durante a Data Fifa. Rafael Tolói, por sua vez, será desfalque após sofrer uma lesão no adutor direito na última partida.