Provável titular no clássico, Luan torna São Paulo mais sólido; veja números

Com volante, time só foi derrotado uma vez em 19 partidas, das quais o Tricolor saiu zerado de campo em 13 oportunidades

Luan provavelmente será titular do São Paulo no clássico desta quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

De volta após se recuperar de um edema na coxa esquerda, ele entrou durante o empate por 1 a 1 com o Ceará, domingo, no Castelão. Nesta terça-feira, Luan trabalhou normalmente no CT da Barra Funda.

Com Luan em campo, o time fica mais sólido e só perdeu um jogo em 2021. Além disso, saiu zerado em 13 das 19 partidas na temporada.

São Paulo com Luan:

19 partidas

13 vitórias

5 empates

1 derrota

Aproveitamento de 77,1%

13 jogos sem sofrer gol

10 gols sofridos

Média de 0,52 gol tomado por partida

São Paulo sem Luan:

12 jogos

2 vitórias

5 empates

5 derrotas

30,5% de aproveitamento

Levou gol em 11 das 12 partidas

Sofreu 16 gols em 12 apresentações

Média de 1,33 gol sofrido por jogo

Provavelmente com Luan de titular, o São Paulo ainda não sabe se poderá contar com Miranda. O zagueiro avançou na recuperação de um estiramento e treinou com o elenco nesta terça. Ele é dúvida para o Majestoso. Léo, desfalque de última hora diante do Ceará com fadiga na coxa, treinou sem restrição e não deve precisar de exames para detectar lesão.

Assim como diante do Ceará, o São Paulo será comandado pelo auxiliar Juan Branda, pois Hernán Crespo testou positivo para Covid-19 e segue em quarentena.

Benítez e Rigoni, poupados do início do jogo contra o Ceará, deverão ser titulares. Assim, a possível escalação é a seguinte: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Éder.