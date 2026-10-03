A seleção do Brasil venceu a da Índia por 4 a 0, neste sábado, no amistoso disputado no estádio Salt Lake, na cidade indiana de Calcutá, que marcou o encerramento dos jogos da Seleção durante a atual data Fifa.

Esta foi a primeira partida da história entre as duas seleções, além de ser o primeiro confronto do Brasil em solo indiano.

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Estêvão, jogador do Chelsea, abriu o placar para o Brasil aos 28 minutos, após receber a bola pelo lado direito, driblar a marcação, entrar na área e finalizar com a perna esquerda no fundo das redes.

Aos 42 minutos, Pedro, atacante do Flamengo, ampliou para o segundo gol após passe de Estêvão, completando a bola para o gol após um toque do goleiro indiano, Gurpreet Singh Sandhu. O primeiro tempo terminou com o Brasil em vantagem por 2 a 0.

Substituto de Vinicius

No segundo tempo, Samuel Lino, jogador do Flamengo, ampliou a vantagem brasileira com o terceiro gol aos 58 minutos, após arrancar com a bola para dentro da área e finalizar com a perna direita à esquerda do goleiro, antes de o mesmo jogador marcar o quarto gol, aos 90+5 minutos, encerrando a partida com a vitória da Seleção por 4 a 0.

O jogo contou com a participação do craque do Real Madrid, Vinicius Junior, como titular, antes de ser substituído no início do segundo tempo, quando o técnico italiano Carlo Ancelotti colocou Samuel Lino, enquanto o atacante do Barcelona em grande fase recentemente, Raphinha, ficou de fora da partida por lesão.

A seleção brasileira havia disputado recentemente dois amistosos contra a Austrália, empatando no primeiro por 1 a 1 antes de vencer o segundo por 4 a 2.

Por outro lado, a Índia ocupa a 138ª posição no ranking da Fifa e nunca se classificou para uma Copa do Mundo. O Brasil é a seleção mais bem ranqueada entre todas que a Índia já enfrentou, desde o lançamento do ranking em 1992.



