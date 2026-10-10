Santos sofre novo transfer ban da Fifa por dívidas com Pedro Caixinha

O Santos voltou a ser impedido de registrar novos jogadores após receber novas punições da Fifa por dívidas com o ex-treinador Pedro Caixinha e integrantes de sua comissão técnica. Com as sanções registradas entre quinta-feira (8) e sexta-feira (9) de outubro, o clube acumula quatro transfer bans, todos relacionados à rescisão dos contratos dos profissionais que trabalharam no Peixe em 2025. As decisões impedem a inscrição de reforços por até três janelas de transferências, caso os débitos não sejam quitados.

Pedro Caixinha comandou o Santos entre dezembro de 2024 e abril de 2025, quando foi demitido após um início ruim no Brasileirão. O português dirigiu a equipe em apenas 16 partidas. Após a saída, o clube não conseguiu chegar a um acordo para o pagamento das rescisões contratuais do treinador e de seus auxiliares. A dívida inicial girava em torno de R$ 15 milhões, mas já ultrapassa R$ 17,5 milhões com a incidência de juros, segundo informações publicadas pelo UOL.

A pendência envolve Caixinha, os auxiliares Pedro Malta e José Pratas e o preparador físico José Francisco Belman Gonzales. Os profissionais acionaram a Fifa para receber os valores previstos em contrato, e o Santos tentou negociar o parcelamento, mas não houve acordo. O clube recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que manteve as condenações. Com as decisões definitivas, o Peixe não tem mais possibilidade de recorrer das punições na instância esportiva.

O novo problema acontece pouco tempo depois de o Santos conseguir derrubar outro transfer ban, relacionado à dívida com o Monaco, da França, pela contratação do volante Jean Lucas, em 2023. O débito era de aproximadamente € 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões) e correspondia à última parcela da negociação. A pendência foi quitada em agosto de 2026 com apoio financeiro da NR Sports, empresa da família de Neymar, permitindo que o clube voltasse a registrar reforços.

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Além das dívidas com a antiga comissão técnica de Caixinha, o Santos enfrenta outras cobranças relacionadas a contratações internacionais, incluindo pendências envolvendo Alexis Duarte, contratado do Spartak Moscow, e Adonis Frías, do León. O clube também tem valores em aberto com o Al-Markhiya, do Catar, pela contratação de Yusupha Njie, além de uma dívida com o Cuiabá pela compra do zagueiro Joaquim. O cenário aumenta a pressão sobre a diretoria para regularizar as contas e evitar novas sanções que possam comprometer o planejamento esportivo.

Enquanto busca uma solução para as pendências financeiras, o Santos volta a campo neste domingo (11), contra o Atlético-MG, pela sequência do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada da competição. O Peixe vem de um empate por 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro — que aumentou sua sequência de invencibilidade no Brasileirão para oito jogos —, e tenta manter o bom momento dentro de campo em meio aos problemas fora dele.