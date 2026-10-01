Santos pode sofrer novo transfer ban após dívidas com dupla de estrangeiros

O Santos pode sofrer um novo transfer ban por causa de dívidas relacionadas às contratações dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte. O León, do México, e o Spartak Moscou, da Rússia, acionaram a Fifa para cobrar valores que não foram pagos pelo clube brasileiro, aumentando a preocupação da diretoria com as pendências financeiras.

Atualmente, o Santos não tem transfer ban ativo. O clube encerrou a punição anterior no dia 27 de agosto, quando pagou cerca de R$ 12 milhões ao Monaco pela dívida referente à contratação de Jean Lucas. O bloqueio estava vigente desde 1º de julho e havia sido determinado pela Fifa após o Santos não quitar a última parcela da negociação do volante.

No caso de Adonis Frías, o Santos contratou o argentino junto ao León por US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,8 milhões), divididos em três parcelas. O clube mexicano afirma que a segunda, de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões), venceu em janeiro e não foi paga. O León levou o caso à Fifa, que determinou o pagamento do valor, além de juros, multa e custos do processo. O Santos reconheceu a dívida e conseguiu reduzir a taxa de juros de 15% para 12% ao ano.

A situação de Alexis Duarte é semelhante. O zagueiro foi contratado por US$ 4 milhões, mas o valor da operação ficou em US$ 3,8 milhões após a contribuição de solidariedade da Fifa. O Santos deixou de pagar a primeira parcela, de US$ 950 mil, que venceu em setembro de 2025, e também não quitou a segunda, com vencimento em fevereiro deste ano.

O Spartak Moscou acionou a Fifa em junho, e a entidade determinou que o Santos pagasse US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões) em valores pendentes. O clube praiano pediu a extensão do prazo até 29 de setembro, mas não conseguiu quitar os valores.

Frías, que atualmente defende o Atlas, deixou o Santos em agosto por US$ 3,7 milhões (R$ 19,5 milhões). Já Alexis Duarte permanece no elenco santista, mas está fora da temporada após sofrer uma grave lesão no joelho direito. O paraguaio tem contrato com o clube até junho de 2029. As duas pendências podem resultar em novas restrições para o registro de jogadores caso não sejam regularizadas.

Enquanto lida com as questões fora de campo, o Santos se prepara para enfrentar o São Paulo na próxima rodada do Brasileirão. O clássico será disputado nesta sexta-feira (2 de outubro), às 20h (horário de Brasília), no Morumbis, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.