Santos x Mirassol ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em uma noite que renderá mais homenagens a Pelé, o Santos enfrenta o Mirassol neste sábado (14), na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Youtube da FPF e do Paulistão Play, na internet.

Agora comandado por Odair Hellmann, o Santos quer voltar a figurar entre os candidatos ao título estadual, após anos consecutivos em que lutou contra o rebaixamento. O Peixe, entretanto, tem desfalques por lesão.

Do outro lado, o Mirassol promete mostrar um futebol ofensivo no campeonato e quer se impor diante do rival. O técnico Ricardo Catalá não possui desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Vinícius Zanocelo e Soteldo; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Escalação do provável Mirassol: Darley, Bruno Cortês, Alemão, Thalisson, Arnaldo, Zé Mateus, Yuri, Gabriel, Camilo, Luan e Zé Roberto.

Desfalques

Santos

Rodrigo Fernández, Miguelito, Felipe Jonatan, Alex Nascimento e Ed Carlos estão no departamento médico.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?