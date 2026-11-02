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Luis Felipe Gonçalves

Santos joga por vaga na Libertadores e alívio nas contas em reta final sem Neymar

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Peixe encara confronto direto com o Bragantino para se aproximar da classificação continental, que também pode representar um reforço importante nas finanças para 2027

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O Santos entra na reta final do Campeonato Brasileiro com dois objetivos em jogo: garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e encontrar caminhos para aliviar sua situação financeira. Em oitavo lugar, com 47 pontos, o Peixe encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, em um confronto direto que pode aproximá-lo do grupo de classificação para o torneio continental. Para a partida, porém, Cuca não poderá contar com Neymar.

A ausência do camisa 10 não está relacionada a problemas físicos ou a uma escolha técnica. O atacante cumpre suspensão após ser advertido com o terceiro cartão amarelo e, posteriormente, expulso no empate por 1 a 1 com o Bahia, pela 32ª rodada do Brasileirão, depois de um desentendimento com Rodrigo Nestor.

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Além da suspensão automática, Neymar recebeu dois jogos de gancho do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, ficou fora dos compromissos contra Palmeiras e Bragantino e, inicialmente, também não poderá enfrentar o Coritiba. O Santos recorreu da decisão, com julgamento previsto para quinta-feira (5), mas não solicitou efeito suspensivo para liberar o jogador diante do Massa Bruta, já que ele ainda precisa cumprir a suspensão automática. Caso a punição seja mantida, o atacante só voltará a atuar em 22 de novembro, contra o Grêmio.

Mesmo sem sua principal estrela, o Peixe sabe que uma classificação à Libertadores pode representar muito mais do que um objetivo esportivo. Em meio a uma crise financeira e às vésperas de uma eleição presidencial, o clube busca novas fontes de receita para fortalecer o caixa na temporada de 2027.

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A premiação da Conmebol aparece como um dos principais atrativos. Pelos valores praticados em 2026, cada participante recebe US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) pela presença na fase de grupos, além de US$ 340 mil (aproximadamente R$ 1,75 milhão) por vitória nessa etapa. Os valores ainda podem aumentar conforme o avanço nas fases eliminatórias.

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A presença no principal torneio de clubes da América do Sul também pode fortalecer o Santos no mercado comercial. Com a exposição internacional, o clube teria mais argumentos para negociar contratos de patrocínio e buscar acordos com valores superiores aos atuais.

Outra possibilidade de ampliar a arrecadação está na bilheteria. Segundo a ESPN, o Peixe estuda mandar mais partidas na cidade de São Paulo, onde a capacidade dos estádios permite receitas maiores do que as obtidas na Vila Belmiro. A eventual participação na Libertadores poderia favorecer essa estratégia, com jogos de maior apelo e potencial de público na capital.

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Assim, a reta final do Brasileirão ganhou peso especial para o Santos. Além de buscar uma vaga continental sem Neymar em campo, o clube vê na classificação uma oportunidade de aumentar suas receitas, fortalecer sua posição comercial e começar 2027 com mais fôlego financeiro.

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Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, amo o futebol desde sempre, é mais que um vício, se tornou minha vida. Como quase todo jornalista, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, porém, faltou o principal, habilidade (haha). Por isso acabei escolhendo o jornalismo como caminho, transformando a paixão em profissão. Acompanho de perto o cotidiano dos clubes, bastidores, táticas e as mais variadas competições, tentando colocar um pouquinho disso em minhas matérias.

Minha história com o futebol:
Um certo time despertou minha paixão pelo futebol, graças à ele fui a vários estádios e jogos, despertando minha paixão e vontade de trabalhar com o futebol.

Especialidades:
Futebol brasileiro e de seleções (um pouco de italiano e argentino também).
Resenhas;
Equipes históricas.  

Minha memória favorita do futebol:
Argentina x França, final da Copa de 2022, melhor jogo que assisti na minha vida.

Meu time de todos os tempos:
Neuer; Baresi, Maldini e Beckenbauer; Iniesta, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo; Messi, Ronaldo Fenômeno e Pelé.