Santos empata no Pacaembu e é eliminado na Sul-Americana

Peixe não conseguiu passar pela retranca uruguaia e deixa a competição ainda na primeira fase

O Santos amargou nesta terça-feira (26) a sua primeira eliminação sob o comando de Jorge Sampaoli. O Peixe empatou por 1 a 1 com o River Plate (URU), em um Pacaembu sem torcida devido a punição e acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, por ter sofrido gol em casa.

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. O Santos teve mais posse de bola, criou oportunidades, mas não conseguiu chegar com perigo real ao gol adversário. O River Plate, por outro lado, não teve vergonha de atuar de maneira defensiva e segurou o empate até o intervalo.



(Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty)

Já na segunda etapa, os uruguaios conseguiram aproveitar um contra-ataque aos 9 minutos. Mauro da Luz foi lançado entre os zagueiros, driblou Vanderlei, que saiu afobado no lance e mandou para o fundo do gol. Então, o Peixe foi todo para cima em busca dos gols, mas seguiu com dificuldades para passar pela marcação. Soteldo conseguiu empatar a partida aos 41 minutos, mas o River conseguiu valorizar o resultado e ficou com a classificação.