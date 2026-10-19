O jornalista espanhol David Sánchez prevê o retorno da polêmica em torno do caso Negreira e da arbitragem espanhola caso o Barcelona vença o Real Madrid no próximo Clásico, ao considerar que o resultado do confronto pode trazer de volta à tona as acusações de que o time catalão se beneficia das decisões da arbitragem.

Sánchez afirmou, durante o quadro "Picotazos" do programa "La Tribu", na rádio "Marca", que uma vitória do Barcelona no Clásico levará novamente à circulação de expressões como "a liga nigeriana suja", em referência à polêmica ligada ao caso Negreira, que lançou sua sombra sobre o futebol espanhol nos últimos anos.

O jornalista espanhol criticou o que descreveu como dois pesos e duas medidas no tratamento das decisões da arbitragem, apontando que os erros que favorecem o Real Madrid são tratados como falhas humanas, enquanto as decisões das quais o Barcelona se beneficia recebem críticas e ataques muito maiores.

Por outro lado, Sánchez indicou que existe uma grande diferença entre as duas equipes no aspecto futebolístico, ao considerar que o Barcelona apresenta um bom futebol, enquanto o Real Madrid não demonstra o mesmo nível, apesar de toda a polêmica em torno da arbitragem.

Ele encerrou suas declarações ressaltando que os resultados das partidas e o desempenho das duas equipes continuarão sendo fatores essenciais para a continuidade da polêmica, e previu que o assunto do caso Negreira voltará à pauta se o Barcelona conquistar a vitória em seu próximo confronto, em casa.