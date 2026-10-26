O Real Madrid comandado por José Mourinho não foi o único vencedor na noite do Camp Nou. Em uma partida carregada por um clima de tensão e pressão sem precedentes, o futebol espanhol teve outro vencedor que ninguém esperava: o árbitro.

O clássico, decidido pelo Real Madrid com dois gols de Kylian Mbappé, resultou em mais uma vitória para a arbitragem espanhola, tendo como protagonista o experiente árbitro internacional Juan Martínez Munuera, escolhido para apitar a partida mais importante da temporada até agora.

Elogios por unanimidade

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a comunidade dos árbitros na Espanha ficou muito satisfeita com a atuação apresentada pelo árbitro vindo de Valência, especialmente porque ele estava ciente da enorme tensão que antecedeu o confronto em Barcelona.

Munuera conduziu a partida com habilidade e uma tranquilidade invejável, sem a necessidade de inundar o campo com cartões. Em 90 minutos de disputa física e tática, mostrou apenas seis cartões amarelos, três para cada time, dos quais três vieram nos acréscimos para Mbappé, Huijsen e Adeyemi. Já Gordon e Baldé, do Barcelona, e Tchouaméni, do Real Madrid, receberam advertências por faltas relacionadas apenas ao jogo.

Lances polêmicos

Apesar da atuação de alto nível, a partida não ficou isenta de alguns lances que geraram debate. Houve uma entrada forte de Cucurella em Lamine Yamal aos 37 minutos, e uma entrada ainda mais polêmica de Cancelo por trás em Diomande, um lance do qual o Real Madrid reclamou pela falta de intervenção da cabine do árbitro assistente de vídeo (VAR), que era chefiada por Javier Iglesias Villanueva.

Os analistas consideram que a entrada de Cancelo não exigia a expulsão, mas merecia ao menos um cartão amarelo, assim como a entrada de Camavinga em Rodrygo, que o árbitro também ignorou. Mas esses continuam sendo pequenos detalhes que não afetaram a imagem geral de uma atuação arbitral de alto nível.

Proteção especial e designação secreta

As fontes revelaram que o Comitê Técnico de Árbitros (CTA) fez questão de proteger por todos os meios a designação de Munuera, empenhando esforços intensos para evitar seu vazamento para os meios de comunicação. E, apesar de ele ter despontado como candidato de destaque desde a metade da semana passada, sua designação oficial para apitar o quinto clássico de sua carreira só foi confirmada no sábado.

Esse êxito reforça a mensagem que o presidente do órgão de arbitragem, Fran Soto, quis transmitir recentemente, quando elogiou com orgulho os árbitros espanhóis, descrevendo-os como "os melhores do mundo". E, em uma noite em que todos esperavam erros de arbitragem, Munuera foi o outro grande vencedor.



