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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Salah ou Zico? Quem foi o destaque da partida entre o Egito e a Nova Zelândia?

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
Egito x República Islâmica do Irã
República Islâmica do Irã
M. Salah
M. Ziko
Nova Zelândia
Egito
Canadá
Irã
EUA

Uma atuação impressionante das duas estrelas

A partida entre Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por uma disputa acirrada entre Mohamed Salah e Mustafa Zico pelo título de melhor jogador da partida, depois que a dupla desempenhou um papel fundamental na vitória histórica dos Faraós por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos.

Os dois jogadores apresentaram estatísticas semelhantes durante a partida, já que cada um marcou um gol e deu uma assistência, levando a seleção egípcia a reverter o placar adverso de um gol no primeiro tempo para uma vitória valiosa que colocou a equipe na liderança do Grupo 7.

Zico marcou o gol de empate aos 58 minutos, antes de contribuir para a construção do segundo gol após uma troca de passes com Mohamed Salah, que finalizou a jogada com sucesso, dando a vantagem aos Faraós. Além disso, Salah deu a assistência para o terceiro gol a partir de um escanteio, que foi convertido por Mahmoud Hassan Trezeguet, garantindo a vitória.

Apesar do brilho de Zico, a FIFA pôs fim à polêmica ao anunciar Mohamed Salah como o melhor jogador da partida, após a atuação decisiva do capitão da seleção egípcia, que marcou o gol da virada e deu a assistência para o terceiro gol, além de sua influência constante no andamento da partida.

O prêmio não foi a única conquista de Salah, que continuou a escrever história durante a partida ao se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da seleção egípcia na Copa do Mundo, com 3 gols, além de igualar o recorde dos artilheiros árabes na história do torneio.

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Com essa vitória histórica, a seleção egípcia elevou sua pontuação para 4 pontos e deu um grande passo rumo à classificação para as oitavas de final, antes do tão aguardado confronto contra o Irã na última rodada.

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