Saiu chorando: longa ausência ameaça joia do Barcelona

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O clima é de preocupação no Barcelona por causa das lesões musculares que atingiram o time B, após a derrota por 1 a 0 para o Girona B no Estádio Johan Cruyff, em partida na qual três jogadores sofreram problemas físicos, entre eles a promessa malinesa Ibrahim Diarra.

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Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona aguarda os resultados dos exames médicos aos quais Ibrahim Diarra, Dani Avila e Hafiz Gariba serão submetidos na segunda-feira, depois de os três jogadores terem sofrido problemas musculares na região posterior da coxa.

A derrota para o Girona B não foi o único golpe sofrido pelo time B, comandado por Juliano Belletti. As lesões vieram aumentar os problemas da comissão técnica, que já lida com um elenco reduzido por causa das convocações para as seleções e de lesões anteriores.

A reportagem destacou que o fato de o Barça Atlètic ter sido obrigado a disputar a partida, apesar das inúmeras ausências, custou caro à equipe, que perdeu pela primeira vez na temporada no Estádio Johan Cruyff e viu o número de lesionados crescer de forma preocupante.

Dani Avila: recaída após voltar de lesão no joelho

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O caso de Dani Avila era um dos que mais preocupavam no elenco. O jogador havia somado seus primeiros minutos na temporada duas semanas atrás, no duelo contra o Arnedo, vencido pelo Barcelona por 2 a 1, depois de se recuperar de uma lesão no joelho.

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Em seguida, o meio-campista foi poupado contra o Manresa, e o plano era que ele voltasse aos jogos de forma gradual, de acordo com o programa normal de recuperação da lesão.

No entanto, as ausências obrigaram Belletti a escalá-lo como titular diante do Girona B, embora isso não fizesse parte do plano de retorno gradual.

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Bastaram cinco minutos para Avila sentir uma fisgada na parte posterior da perna esquerda. Ele teve de deixar o campo e seguiu para o vestiário chorando, numa cena que refletiu o tamanho da frustração do jogador depois do período de ausência anterior.

Ibrahim Diarra desaba em lágrimas e preocupa com nova lesão

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Já o caso mais triste no Barcelona é o da promessa malinesa Ibrahim Diarra, que entrou no decorrer da partida, depois de a comissão técnica ter tratado sua situação com cautela por causa do seu histórico recente de lesões musculares.

Diarra havia começado a temporada no fim de setembro passado, após se recuperar de uma lesão muscular, mas sofreu uma nova recaída que o tirou dos jogos, antes de voltar aos poucos aos planos de Belletti.

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O treinador deu a ele apenas oito minutos no duelo contra o Manresa, antes de colocá-lo nos minutos finais diante do Girona B, na tentativa de salvar a partida e buscar a virada no placar.

Mas o malinês não conseguiu terminar o jogo, pois sofreu uma nova lesão na região posterior da coxa, em meio ao desgaste da equipe e às condições difíceis que exigiram grande esforço dos jogadores.

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Diarra deixou o gramado sob os aplausos do público, com a camisa cobrindo o rosto e aos prantos, numa cena comovente que despertou a solidariedade dos companheiros, que foram consolá-lo. Até alguns jogadores da equipe adversária fizeram questão de apoiá-lo.

Juliano Belletti não se limitou a acompanhar a situação do banco de reservas: esperou o jogador na linha lateral para consolá-lo e aliviar sua tristeza.

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O "Sport" explicou que a lesão de Diarra causou grande tristeza no time B, tendo em vista o enorme potencial do meio-campista malinês, que até agora não conseguiu se livrar dos problemas físicos que atrapalham sua sequência e sua evolução.

As previsões iniciais indicam que a lesão de Diarra pode ser a mais longa entre os três casos, mas o tempo de ausência só será definido após os resultados dos exames médicos.

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Hafiz Gariba e outros casos antes do clássico entre os times B

Além de Diarra e Avila, o Barcelona aguarda notícias sobre o estado do zagueiro Hafiz Gariba, que conseguiu terminar o duelo contra o Girona B, mas sentiu dores no posterior da perna esquerda após o apito final.

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Os jogadores perceberam o incômodo, já que ele tocava repetidamente a região lesionada, e chegou a apontar claramente o local da dor ao companheiro Orian Goren.

O Barcelona espera que os exames tragam boas notícias sobre Gariba, que conseguiu completar a partida apesar das dores.

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A comissão técnica também espera recuperar Landry Farré, que sofre de sinovite no joelho direito, e Guillem Víctor, que tem uma ruptura muscular no posterior da coxa esquerda, antes do clássico entre os times B contra o Espanyol, no próximo sábado, às 18h, na Ciudad Deportiva Dani Jarque.

No entanto, o jornal apontou que as chances de os dois jogadores estarem à disposição para a partida parecem pequenas, diante do pouco tempo disponível para a recuperação.

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Antes disso, o Barça Atlètic enfrenta o Can Vidalet na quarta-feira, às 19h, pela Copa Catalunya, e a expectativa é de que a equipe recorra a vários jogadores do Juvenil por causa da crise de ausências que atinge o elenco.

Os jogadores terão folga na segunda-feira e voltam aos treinos na terça, para a preparação dos próximos compromissos.

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Assim, Belletti se vê diante de uma verdadeira crise num momento delicado. O jogo contra o Girona B deixou de ser apenas uma derrota em campo para se tornar um golpe duplo para o time B, por causa das lesões em sequência que ameaçam frear vários de seus jovens talentos, a começar por Ibrahim Diarra, cujos exames o Barcelona aguarda com enorme apreensão.