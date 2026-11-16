Saiu após conversa com Jorge Jesus: cenário de Ronaldo repete-se no estágio de Portugal

Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção portuguesa vive um novo capítulo de tensão: o capitão Bernardo Silva deixou o estágio da Seleção das Quinas, descontente com a pouca utilização, mas a Federação Portuguesa justifica a ausência com problemas musculares.

Publicidade

De acordo com o jornal Sport, Bernardo Silva, estrela do Real Madrid, deixou o estágio da seleção do seu país depois de uma conversa com o selecionador Jorge Jesus, na qual manifestou o seu descontentamento com a dimensão do papel que desempenha na equipa.

A atitude de Bernardo Silva fez recordar o cenário vivido com Cristiano Ronaldo, que deixou o estágio de Portugal na última paragem internacional, após uma conversa com Jesus, devido à pouca utilização nos jogos.

Segundo o jornal Record, Bernardo Silva comunicou pessoalmente a Jesus o seu desagrado com os poucos minutos de jogo que tem recebido.

A conversa entre Bernardo e Jesus, que decorreu em Braga, terminou com entendimento entre ambas as partes, embora o episódio tenha levantado novas questões sobre o ambiente que se vive na seleção portuguesa.

Publicidade Publicidade

O episódio ganha especial sensibilidade porque Bernardo Silva assumiu recentemente a braçadeira de capitão da seleção portuguesa, sucedendo a Cristiano Ronaldo, que se retirou da seleção.

Tópicos relacionados

Próximas partidas WAL Liga das Nações A 11:45 POR Assistir

A crise rebentou após a pesada derrota sofrida pela seleção portuguesa frente à Dinamarca, por 1-4.

Bernardo Silva só jogou os últimos 11 minutos, mas, nesse período, conseguiu marcar o único golo da seleção do seu país.

Publicidade

Pouco depois, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou a saída do jogador do estágio da seleção devido a problemas físicos, confirmando que não viajaria para Cardiff para disputar o último jogo da fase de grupos da Liga das Nações frente ao País de Gales.

A explicação oficial foi a de que Bernardo Silva foi avaliado pelo departamento médico, que concluiu que não estava em condições de jogar.

Publicidade

No entanto, as informações reveladas pelo jornal «Record» indicam que a saída foi precedida de uma conversa com Jesus sobre a sua pouca utilização.

Bernardo Silva já tinha manifestado o seu desagrado antes do encontro com a Dinamarca, quando afirmou: «Todos os jogadores querem sentir-se úteis e querem jogar, e eu não sou exceção». Admitiu ainda que preferia que a sua situação fosse diferente e ter mais minutos de jogo.

Publicidade

Jesus perante um novo problema na seleção portuguesa

Este episódio aumenta a pressão sobre Jesus numa fase delicada para a seleção portuguesa. A pesada derrota frente à Dinamarca levantou dúvidas sobre o rendimento da equipa e, agora, o descontentamento do capitão acrescenta um novo foco de atenção.

Publicidade

Apesar de a imprensa portuguesa garantir que a conversa entre ambos terminou em entendimento, o episódio revela o desconforto de um dos jogadores mais importantes da seleção com a sua situação atual.

A seleção portuguesa vai defrontar o País de Gales sem Bernardo Silva, e também sem Rúben Dias e João Palhinha, que estarão ausentes por castigo.

Publicidade

Este encontro representa um momento decisivo para fechar a fase de grupos da Liga das Nações, e Jesus terá de provar que é capaz de manter o controlo técnico e a coesão do balneário da seleção.