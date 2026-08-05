Pelo menos se quisermos acreditar nas palavras do companheiro de equipe Deniz Undav, esse não é o caso. "Vocês não precisam se preocupar. Ele não não está aqui porque está em outro clube. Eu não permiti isso", foi o que Undav disse ao Bild na quarta-feira, ao ser questionado sobre as imagens de Leweling no aeroporto de Stuttgart.

Leweling está fora atualmente do período de treinos do Stuttgart em Chiemsee por causa de uma infecção persistente e também não conseguiu completar partes do teste físico obrigatório. Leweling também não esteve presente no amistoso contra o Paris FC no último sábado, porque seu quadro, segundo o Bild, ainda não havia melhorado.

Na terça-feira, apareceu uma imagem no Instagram que sugere que Leweling estava no check-in para um voo com destino a Londres, acompanhada da pergunta: "Que clube poderia ser?" As três opções de resposta: Chelsea, Tottenham e Arsenal.

Jamie Leweling supostamente já não é mais inegociável no VfB Stuttgart

O Bild informa que as imagens "são reais", mas que não há qualquer relação com uma possível saída relâmpago do jogador da seleção alemã, embora vários grandes clubes tenham demonstrado interesse em Leweling recentemente. Fontes do clube teriam confirmado ao Bild que Leweling quer permanecer em Stuttgart e que o clube também segue contando com o jogador ofensivo.

O kicker, porém, contestou isso recentemente ao afirmar que Leweling é, sim, um candidato à venda em caso de uma oferta adequada. Segundo a publicação, uma proposta do AFC Bournemouth já teria chegado aos suábios, mas foi considerada "pouco atraente". A Sky estimou o limite mínimo aceitável da diretoria do Stuttgart por Leweling em 50 milhões de euros.

Ainda não foi esclarecido para onde Leweling realmente estava indo. No entanto, parte-se do princípio de que a viagem tem motivos particulares. Na segunda-feira, o jogador de 25 anos deve então completar o restante do teste físico em Stuttgart.