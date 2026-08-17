Segundo reportagem do Ruhr Nachrichten, o austríaco esteve presente por pouquíssimo tempo no jantar anual de encerramento da preparação, para o qual, além dos profissionais, também são convidados seus familiares e funcionários do Borussia.

De acordo com a publicação, Sabitzer deixou o chamado "dia da família" no Jägerheim, em Niederhofer Kohlenweg, já imediatamente depois que os últimos jogadores do Dortmund, entre eles Ramy Bensebaini e Fabio Silva, acabaram de chegar. O Ruhr Nachrichten não informou os motivos exatos para isso, mas a atitude deixa bastante espaço para especulações.

Afinal, Sabitzer ainda pode deixar o clube antes do fim da janela de transferências, em 1º de setembro. Já na temporada passada, o jogador de 32 anos havia perdido em grande parte sua vaga de titular sob o comando de Niko Kovac, e com a iminente contratação de Joey Veerman sua situação pode piorar ainda mais.

Segundo relatos da imprensa, o meio-campista holandês está perto de assinar contrato com o BVB. O Dortmund vai acionar uma cláusula de rescisão no contrato de Veerman com o PSV Eindhoven e contratar o jogador de 27 anos por uma taxa de transferência fixada em contrato, que deve ficar entre 22 e 25 milhões de euros.

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Marcel Sabitzer vai deixar o BVB ainda neste verão?

Recentemente, o Bild já havia informado que Sabitzer, em princípio, poderia imaginar uma transferência, caso chegasse uma proposta de um participante da Liga dos Campeões ou de um clube da Arábia Saudita.

Em Dortmund, o austríaco recebe, ao que tudo indica, um salário anual de cerca de oito milhões de euros, quantia que muitos outros clubes dificilmente poderiam pagar a ele.

O contrato do jogador de 32 anos com o Dortmund vai até 2027, portanto a atual janela de transferências seria a última chance para os aurinegros ainda gerarem uma taxa de transferência.

Na temporada passada, Sabitzer entrou em campo 34 vezes considerando todas as competições. Ele marcou um gol e deu quatro assistências.