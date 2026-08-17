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Marcel Sabitzer Fabio SilvaGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Saída relâmpago de festa do time: uma estrela do BVB está fugindo de um reforço?

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M. Sabitzer
J. Veerman

Para Marcel Sabitzer, a próxima temporada pode ficar desconfortável no BVB. Por isso, o meio-campista vai puxar o freio de mão antes?

Segundo reportagem do Ruhr Nachrichten, o austríaco esteve presente por pouquíssimo tempo no jantar anual de encerramento da preparação, para o qual, além dos profissionais, também são convidados seus familiares e funcionários do Borussia.

De acordo com a publicação, Sabitzer deixou o chamado "dia da família" no Jägerheim, em Niederhofer Kohlenweg, já imediatamente depois que os últimos jogadores do Dortmund, entre eles Ramy Bensebaini e Fabio Silva, acabaram de chegar. O Ruhr Nachrichten não informou os motivos exatos para isso, mas a atitude deixa bastante espaço para especulações.

Afinal, Sabitzer ainda pode deixar o clube antes do fim da janela de transferências, em 1º de setembro. Já na temporada passada, o jogador de 32 anos havia perdido em grande parte sua vaga de titular sob o comando de Niko Kovac, e com a iminente contratação de Joey Veerman sua situação pode piorar ainda mais.

Segundo relatos da imprensa, o meio-campista holandês está perto de assinar contrato com o BVB. O Dortmund vai acionar uma cláusula de rescisão no contrato de Veerman com o PSV Eindhoven e contratar o jogador de 27 anos por uma taxa de transferência fixada em contrato, que deve ficar entre 22 e 25 milhões de euros.

SabitzerGetty Images

Marcel Sabitzer vai deixar o BVB ainda neste verão?

Recentemente, o Bild já havia informado que Sabitzer, em princípio, poderia imaginar uma transferência, caso chegasse uma proposta de um participante da Liga dos Campeões ou de um clube da Arábia Saudita.

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Em Dortmund, o austríaco recebe, ao que tudo indica, um salário anual de cerca de oito milhões de euros, quantia que muitos outros clubes dificilmente poderiam pagar a ele.

O contrato do jogador de 32 anos com o Dortmund vai até 2027, portanto a atual janela de transferências seria a última chance para os aurinegros ainda gerarem uma taxa de transferência.

Na temporada passada, Sabitzer entrou em campo 34 vezes considerando todas as competições. Ele marcou um gol e deu quatro assistências.

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