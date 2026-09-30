Saída em massa espetacular? O Stuttgart enfrenta um grande problema

Como informa a kicker , uma grande reformulação em Stuttgart após a temporada em curso dificilmente poderá ser evitada, já que os gastos com pessoal subiram de 105 milhões para 163 milhões de euros em três anos e nesta temporada devem ficar novamente de forma consideravelmente mais alta.

Isso entra em choque com os contratos que vão até 2028 de Jeff Chabot (28), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25), Angelo Stiller (25), Atakan Karazor (29), Chris Führich (28), Ermedin Demirovic (28) e Ramon Hendriks (25). Com exceção de Karazor, que no início desta temporada perdeu tanto a braçadeira de capitão quanto sua vaga no time titular, trata-se exclusivamente de potenciais titulares.

Renovações contratuais com todos os jogadores envolvidos, segundo a kicker, "estourariam o orçamento". Além disso, os jogadores já estariam em uma idade "em que aos poucos já se pode discutir o valor de revenda", escreve a revista especializada.

VfB Stuttgart faz apenas uma exceção nas negociações

Pelo menos com Chabot, Stiller, Führich, Karazor, Mittelstädt, Vagnoman e Demirovic, que supostamente recebeu uma oferta lucrativa da Turquia, não estariam previstas conversas até janeiro, diz a reportagem. "Os dirigentes querem observar muito de perto a evolução do desempenho, além de também se tratar de previsibilidade financeira", escreve ainda a kicker.

O VfB teve um início fraco de temporada, com três pontos em quatro jogos. No inverno, portanto, deverá ficar mais claro se os suábios poderão novamente brigar por uma vaga em competições internacionais. A respectiva tendência deverá então decidir o restante do planejamento de elenco.

A única exceção deve ser Ramon Hendriks, com quem os dirigentes liderados pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth já poderiam iniciar mais cedo as negociações por uma renovação contratual, afinal o holandês já teria despertado o interesse de diversos clubes na temporada passada - entre eles o BVB.