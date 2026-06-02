Ismael Saibari foi fundamental na noite de terça-feira para o Marrocos, que derrotou facilmente Madagascar por 4 a 0 em um amistoso internacional. O meio-campista ofensivo, cobiçado pelo Bayern de Munique, brilhou no primeiro tempo e marcou dois belos gols.

Saibari apareceu na segunda trave após um escanteio aos quatro minutos e cabeceou com precisão. Aos 25 minutos do amistoso, o jogador do PSV ampliou a vantagem: Saibari aproveitou um erro da defesa de Madagascar e chutou de perto para o gol.

Saibari foi deixado no vestiário pelo técnico Mohamed Ouahbi no intervalo. No total, foram feitas seis substituições pela seleção da casa no intervalo do amistoso, tão perto do início da Copa do Mundo. Anass Salah-Eddine saiu de campo no meio do segundo tempo.

Marrocos continuou dominante após o intervalo, com Soufiane Rahimi convertendo um pênalti aos 78 minutos. Pouco depois, El Hadari Raheriniaina foi expulso com cartão vermelho pelo time de Madagascar. Aos 87 minutos, o substituto Ayoub El Kaabi fechou o placar em 4 a 0 com um rebote.

Segundo o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, Saibari, que saiu de campo, está em negociações com o Bayern. Ainda não está claro quanto o PSV poderá receber por Saibari. Em Eindhoven, o meio-campista de 25 anos tem contrato até meados de 2029, e o atual campeão nacional parece apostar em uma quantia recorde de 50 milhões de euros.

Para o Marrocos, a Copa do Mundo começa em 14 de junho contra a favorita ao título, a Brasil. Após este confronto, o semifinalista de 2022 enfrentará a Escócia (20 de junho) e o Haiti (25 de junho) na fase de grupos. No próximo domingo, 7 de junho, haverá mais um amistoso em solo americano contra a Noruega.