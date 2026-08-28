Saibari se destaca de forma brilhante logo em sua estreia na Bundesliga

O Bayern de Munique venceu com facilidade o VfB Stuttgart nesta sexta-feira à noite, na primeira rodada da liga. Em casa, a equipe de Vincent Kompany fez 5 a 1. Ismael Saibari deu duas assistências pelo atual campeão.

A primeira chance de perigo da partida foi dos visitantes. Tiago Tomas finalizou de perto em um voleio, mas seu chute explodiu no travessão. Pouco depois, o Bayern também acertou a trave. Michael Olise cobrou uma falta da entrada da área e mandou na trave.

Depois da cobrança de falta de Olise, o Bayern cresceu no jogo, o que resultou no primeiro gol aos 21 minutos. Dayot Upamecano apareceu completamente livre e cabeceou uma cobrança de escanteio para o fundo da rede: 1 a 0. No restante do primeiro tempo, o Bayern teve o controle, embora não tenha marcado mais.

Após o intervalo, o Stuttgart reagiu de repente. Enquanto Manuel Neuer ainda conseguiu defender a primeira finalização, Josha Vagnoman aproveitou o rebote para marcar o empate: 1 a 1.

No entanto, esse placar não ficou muito tempo no marcador. Joshua Kimmich encontrou Olise cinco minutos depois com um passe perfeito entre as linhas, e o francês finalizou com facilidade.

Der Rekordmeister não perdeu tempo e abriu vantagem imediatamente sobre os visitantes. O autor do gol, Vagnoman, escorregou em um cruzamento de Alphonso Davies e acabou mandando contra o próprio gol de forma bizarra: 3 a 1.

A dez minutos do fim, Ismael Saibari apareceu. Olise o acionou até a linha de fundo, onde o marroquino cortou o marcador, manteve a calma e rolou para trás para Aleksander Pavlovic, que só empurrou para o gol: 4 a 1.

Nos minutos finais, Saibari ainda deu mais uma assistência para um gol do time bávaro. Desta vez, serviu Luis Díaz, que cara a cara com o goleiro não desperdiçou.











