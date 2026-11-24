Sacha Boey quase não tem espaço no Bayern de Munique. Mesmo assim, foi convidado como estrela de um encontro de torcedores. Só que muita coisa deu errado no caminho.
A caminho de um encontro de um fã-clube em Wildenau, no domingo, seu carro fornecido pelo clube quebrou pouco depois do início da viagem, segundo o Bild. Um integrante do fã-clube buscou o francês, que chegou ao Schützenhaus com quatro horas de atraso.
Boey teria causado uma impressão extremamente simpática. Apesar do grande atraso, dedicou bastante tempo às perguntas dos torcedores e aos pedidos de autógrafos e fotos. O gesto foi muito bem recebido pelos presentes.
Isso, porém, pouco deve mudar sua situação esportiva. Boey continua sendo candidato a uma transferência. Mesmo com o elenco bastante desfalcado pela série de lesões, os dirigentes do Bayern aparentemente preferem tirá-lo da folha salarial o quanto antes.
Segundo relatos coincidentes da imprensa, se algum clube apresentar uma proposta adequada ao Bayern no inverno europeu, o maior campeão alemão não hesitará.
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Ao menos Boey já não está totalmente à margem do elenco. O jogador de 26 anos, contratado em janeiro de 2024 por nada menos que 30 milhões de euros junto ao Galatasaray, de Istambul, não chegou nem perto de corresponder às expectativas e já deveria ter deixado o clube em definitivo no verão europeu.
Por isso, durante um período, chegou a treinar individualmente, separado do restante do time. "Sacha está em forma, mas decidimos, em conjunto com Vinnie [Kompany] e com ele, que treinaria individualmente, porque há algumas conversas em andamento", disse o diretor esportivo Christoph Freund no início de setembro, referindo-se a uma transferência para o Fulham que, à época, começava a se desenhar.
Como se sabe, a transferência não aconteceu. Boey acabou ficando no maior campeão alemão e só voltou a ser relacionado pelo Bayern em meados de outubro, após a primeira longa pausa para jogos de seleções. Desde então, entrou em campo cinco vezes, somando 69 minutos.
"Sacha dá 100% nos treinos. Ele se entrega", disse o diretor de futebol Max Eberl após a primeira entrada de Boey em campo, bastante surpreendente, contra o RB Leipzig. Eberl também mencionou a situação "extremamente difícil" do lateral no maior campeão alemão: "Desta vez, ele estava lá. O treinador o recompensou pelo desempenho nos treinos. E isso é muito bom."
Em quase três anos em Munique, Boey disputou apenas 43 partidas oficiais, também por causa de algumas lesões graves, entre elas uma ruptura do menisco e uma ruptura muscular. Passou o segundo turno da temporada passada emprestado ao ex-clube Galatasaray, onde chegou a ser titular durante um período. Mesmo assim, o campeão turco não exerceu a opção de compra, e Boey permaneceu no Bayern por enquanto.