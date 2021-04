Ryan Giggs é indiciado por agressão a duas mulheres

O ex-jogador de 47 anos será julgado no final de abril, indiciado por três crimes após incidente em novembro de 2020

O País de Gales confirmou que seu treinador, o ex-meia do Manchester United, Ryan Giggs, não irá treinar a seleção durante a Eurocopa 2020, após ser oficialmente acusado de agressão e danos corporais nessa sexta-feira (23).

Giggs, com 47 anos, também foi indiciado por comportamento coercitivo e controlador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As acusações estão relacionadas a um incidente ocorrido no final de 2020, em Salford, na zona metropolitana de Manchester, envolvendo duas mulheres, uma delas tendo que receber tratamento médico após o evento.

"A Federação de Futebol do País de Gales foi informada da decisão da Promotoria Geral da Rainha para proceder com as acusações relacionadas a Ryan Giggs, o treinador do time de futebol masculino," afirmou a entidade pouco tempo após a promotoria anunciar sua decisão em acusar a ex-estrela do United.

"Tendo em vista tal decisão, a FAW pode confirmar que Robert Page irá assumir o papel de treinador do time masculino durante a Eurocopa 2020. Albert Stuivenberg será o assistente técnico."

"Uma reunião será convocada para discutir os últimos desenvolvimentos e seu impacto na Federação e na selação nacional. Nós não faremos mais nenhum comentário neste momento."

Page foi nomeado técnico interino após a prisão de Giggs em Novembro de 2020, comandando o time em sua classificação para a primeira divisão da Liga das Nações da Uefa e o começo de sua campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 .

As acusações contra Giggs

Uma nota divulgada pela polícia de Manchester afirma: "Um homem de Salford foi indiciado por três delitos após a polícia ser chamada para tratar um incidente na área de Worsley em novembro de 2020."

"Ryan Giggs foi acusado de causar danos corporais a uma mulher em seus 30 anos e a agredir outras mulher em seus 20 anos. Ambos os delitos estão relacionados ao incidente na noite de domingo de 1 novembro de 2021."

"Giggs, de Chatsworth Road, Worsley, também foi acusado por comportamento coercitivo e controlador entre dezembro de 2017 e novembro de 2020. Ele pagou a fiança e deve aparecer na Corte Magistral de Manchester e Salford na quarta-feira de 28 de abril de 2021."

"A polícia foi chamada às 22h05, no domingo de 1 de novembro de 2020 para tratar um incidente doméstico em uma casa em Chatsworth Road, Worsley."

Nesta sexta-feira (23), a Promotoria Geral da Rainha confirmou que a lenda do Manchester United foi acusada de agressão e controle coercitivo.

"Nós autorizamos a Polícia de Manchester a acusar Ryan Giggs de ter um comportamento coercitivo e controlador e agressão resultante em danos corporais," afirmou a nota da promotoria. "Os procedimentos criminais estão correndo normalmente e nada pode ser divulgado que irá afetar o direito do acusado de ter um julgamento justo."

Giggs jogou pelo Manchester United entre 1990 a 2014, marcando 114 gols em 672 jogos no Campeonato Inglês, além de ter conquistado muitos troféus.