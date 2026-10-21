O estádio Camp Nou não será palco apenas de um grande confronto dentro das quatro linhas no próximo domingo, mas também testemunhará um novo capítulo da ruptura institucional total entre os dois gigantes da Espanha, depois de confirmada a ausência do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em Barcelona para assistir ao Clássico.

O Real Madrid visita o Barcelona na noite de domingo, às 21h no horário da Europa Central, em uma partida aguardada pelo mundo inteiro, cuja emoção aumenta com o retorno de José Mourinho ao Camp Nou, em um acontecimento considerado o mais destacado desta temporada.

Mas fora das quatro linhas, o cenário é bem diferente, já que fontes dos dois clubes revelaram ao jornal espanhol "Mundo Deportivo" que as relações institucionais entre Barcelona e Real Madrid continuam completamente rompidas, desde que o clube merengue lançou sua feroz campanha contra o Barcelona no "caso Negreira".

Como resultado dessa ruptura, as fontes confirmaram que não será realizado o tradicional almoço de trabalho que reunia as diretorias dos dois clubes horas antes do Clássico, um protocolo que era sagrado havia décadas.

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Florentino Pérez mantém seu boicote ao estádio Camp Nou pela terceira temporada consecutiva. Depois de o único representante do Real Madrid no camarote das personalidades na temporada passada ter sido o presidente de honra Pérez, as previsões deste ano apontam para a presença apenas do vice-presidente do clube para representar os merengues.

Em contrapartida, a lista de personalidades que devem comparecer ao Clássico ainda não está completa, com a única confirmação até o momento sendo a presença do astro internacional Tyler, the Creator, cujo logotipo de sua marca "GOLF" aparecerá na frente da camisa do Barcelona durante a partida, em uma nova ação de marketing do clube catalão.



