Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Confira as principais notícias envolvendo as chegadas e partidas entre os clubes brasileiro

A temporada 2018 do futebol brasileiro vai chegando ao fim, e os clubes começam a reaquecer o mercado da bola pensando na temporada 2019.

Confira algumas das informações mais recentes do vai e vem dos grandes do Brasil!

Flamengo desiste de Pablo; Gabigol muito próximo

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A equipe carioca, entretanto, segue em conversas constantes para ver Gabigol vestindo a sua camisa em 2019: o atacante, artilheiro da Copa do Brasil e Brasileirão pelo Santos em 2018, pertence à Internazionale de Milão. De acordo com o Fox Sports do Brasil, entre o Rubro-Negro e o atacante já está tudo certo.

Réver de volta ao Galo?

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Capitão do Atlético-MG na conquista da Libertadores, em 2013, o zagueiro Réver está a detalhes de voltar a vestir a camisa alvinegra. A equipe de Belo Horizonte teria oferecido, segundo o UOL, contrato de três anos com salários maiores aos recebidos por ele no Flamengo, onde tem vínculo até o fim de 2019 e vencimentos na casa de R$ 400 mil.

Rodinei na mira do Cruzeiro

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Outro jogador do Flamengo que pode ir para Belo Horizonte em 2019 é o lateral-direito Rodinei. O Cruzeiro, que só tem Edílson para a posição, demonstrou interesse no atleta. Entretanto, a negociação não é fácil: Rodinei tem contrato até 2022 com o Rubro-Negro e a relação entre os clubes azedou após a falta de pagamento da Raposa pela contratação de Mancuello.

Sornoza a detalhes do Timão

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense/Divulgação)

Destaque do Fluminense, o meia Sornoza deverá jogar no Corinthians em 2019. Segundo o GloboEsporte.com, o Tricolor já se acertou com a equipe paulista, que estaria disposta a pagar R$ 10 milhões.

Thiago Neves em troca de Bruno Henrique?

(Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty Images)

Grêmio e Santos são os dois clubes mais interessados em tirar Thiago Neves, do Cruzeiro, e adotam estratégias distintas no sonho de contar com o meia de 33 anos. A equipe mineira sugeriu ao Peixe uma troca com o atacante Bruno Henrique, mas a diretoria santista ainda espera outro jogador ou um valor adicional de acordo com o UOL.

Já o Grêmio levaria vantagem na situação: também de acordo com o UOL, o Tricolor vai oferecer um salário de R$ 750 mil a Thiago Neves (vencimentos aproximados aos recebidos no Cruzeiro), além de um contrato de dois anos – vínculo maior ao que ele tem no Cruzeiro.

Dudu na China... e Goulart no Verdão?

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images)

Parece que Dudu enfim irá para o futebol chinês, mas o Palmeiras aproveitou a negociação com o Guangzhou Evergrande para buscar uma forma de trazer o meia Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro e com passagens pela Seleção Brasileira.

As negociações estão avançadas e, segundo o blog Chuteira FC, apenas as novas regras que serão implantadas no futebol chinês poderão melar a transferência, caso Dudu não possa receber o salário pedido. Se for este o caso, o craque do Brasileirão seguirá no Palmeiras e receberá um aumento. A troca poderá, também, ser por empréstimo de um ano.

Milan quer dupla Gre-Nal

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação)

Após garantir a contratação de Lucas Paquetá junto ao Flamengo, o Milan estaria de olho em dois destaques do futebol gaúcho. Segundo noticiado pelo GloboEsporte.com, Rodrigo Dourado (Internacional) e Everton ‘Cebolinha’ (Grêmio) entraram no radar dos Rossoneri, que ainda não fez nenhum tipo de contato oficial pelos jogadores.

Bruno Silva não ficará no Cruzeiro

(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

O meio-campista Bruno Silva não seguirá no Cruzeiro em 2019, segundo disse o próprio empresário do atleta, Carlinhos Sabiá, ao Superesportes: "Já tivemos propostas oficiais, mas o Cruzeiro ainda não aceitou. Dois, três clubes mostraram interesse e conversaram com o Cruzeiro", afirmou.

"Ele não vai permanecer no Cruzeiro. Dificilmente ele fica. Já estamos analisando tudo que chega para ele", disse.

Atlético ganha concorrente por Maicon

(Foto: Getty Images)

O zagueiro Maicon, do Galatasaray, interessa ao Atlético-MG, mas a equipe de Belo Horizonte ganhou um forte concorrente: segundo o site Superesportes, o Al Hilal, da Arábia Saudita, ofereceu cerca de R$ 22 milhões por temporada ao jogador de 30 anos.

CORINTHIANS ESPERA MAIS POR PEDRINHO

Cobiçado por clubes como Barcelona e Real Madrid, Pedrinho ainda não foi alvo de nenhuma proposta que agrade a diretoria do Corinthians para deixar o clube já em 2019: segundo o Blog do Perrone , nenhum potencial interessado acenou com propostas maiores do que 10 milhões de euros (R$ 43,9 mi) - valor considerado muito baixo para as pretensões alvinegras.

Recentemente, o Borussia Dortmund também surgiu como um possível destino para o jogador, mas não teria condições para oferecer valores que convencessem o Timão a fazer negócio. A multa do meia-atacante está fixada em 50 milhões de euros (R$ 219,8 mi).

ODAIR RENOVA COM O INTER

O UOL Esporte informou que Internacional e Odair Hellmann já resolveram os últimos detalhes para selar a renovação do vínculo do treinador, que levou o clube de volta à Copa Libertadores após uma surpreendente campanha no Brasileirão 2018. O contrato será renovado por um ano, e renovável por mais um ao final.

No entanto, o anúncio oficial deve ser feito após as eleições presidenciais no clube, marcadas para o dia 8 de dezembro.