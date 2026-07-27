Segundo o que o jornal francês L'Equipe apurou, o Al-Hilal definiu o ponta colombiano como prioridade absoluta no mercado de transferências. O próprio Diaz, por sua vez, não estaria avesso a uma mudança, diz ainda a reportagem.

Recentemente, o especialista em transferências Sacha Tavolieri já tinha noticiado o interesse do clube do deserto em Diaz, que, após a recente transferência do participante neerlandês do Mundial Crysencio Summerville (60 milhões de euros, West Ham United), quer contratar mais jogadores ofensivos de alto nível. O jogador de 29 anos deverá receber um salário líquido astronómico na ordem dos 25 milhões de euros por ano.

O alegado assédio a Diaz, no entanto, não surgiria do nada, já que Richard Hughes deverá estar na linha da frente a tentar garantir os serviços de Diaz. O escocês continua oficialmente a ser diretor desportivo do Liverpool, mas deverá estar prestes a mudar-se para o Al-Hilal - embora, na verdade, apenas depois do fecho da atual janela de transferências de verão, no início de setembro.

Hughes assumiu o cargo em Anfield Road um ano antes da transferência do avançado para Munique e, por isso, conhece muito bem as suas qualidades.

Luis Diaz: Al-Hilal quer abrir alegadamente o poker com 70 milhões de euros

Segundo a L'Equipe, o Al-Hilal está atualmente a trabalhar para apresentar uma primeira proposta por Diaz. O valor da oferta inicial deverá ser de pelo menos 70 milhões de euros.

Uma quantia perante a qual o Bayern dificilmente deverá ceder. Tavolieri tinha, no entanto, noticiado que o Al-Hilal está disposto a retirar entre 120 e 150 milhões de euros do seu orçamento total de transferências para este verão, fixado em 350 milhões de euros.

Mas, mesmo assim, há fortes razões para duvidar que os esforços do Al-Hilal venham a ser coroados de sucesso. Tirando o aspeto financeiro, Diaz simplesmente não teria motivo para rumar ao deserto no auge da carreira - palavra-chave: Liga dos Campeões. Até porque a reportagem da L'Equipe também diz que o Bayern comunicou de forma clara que não quer libertar Diaz três anos antes do fim do seu contrato (2029).

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Luis Diaz: saída do Bayern Munique é totalmente irrealista

Os muniquenses tinham transferido 70 milhões de euros para o Liverpool por Diaz em 2025, que, graças ao seu estilo de jogo abnegado, se tornou entretanto no favorito dos adeptos, do treinador Vincent Kompany e da direção. Na sua época de estreia, somou ainda 26 golos e 23 assistências em 51 jogos oficiais.

Com uma saída, o Bayern não perderia apenas um pilar da temporada passada, que acabou por ser coroada com a dobradinha. Como também teria de procurar um substituto à altura, que dificilmente custaria menos nesta categoria.











