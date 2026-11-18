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Rene Wagner enfrenta dificuldades no 1. FC Köln. Antes da visita ao Bayern de Munique, rumores sobre Dino Toppmöller aumentam a turbulência no clube.

Segundo uma reportagem do Bild , Toppmöller é o favorito em Colônia. Christian Eichner, que treinou o KSC por muitos anos e foi jogador do FC, também teria apoiadores. Além disso, pessoas ligadas ao clube discutem os nomes de Horst Steffen, que esteve por último no Werder Bremen, e do belga David Hubert, do Union Saint-Gilloise.

O FC já havia considerado Toppmöller no verão, mas decidiu continuar com Wagner, promovido de auxiliar a técnico principal após a demissão de Lukas Kwasniok em março passado.

"Esse nome já foi mencionado várias vezes. Faz parte. Para mim, só é importante que essa situação de pressão não seja sentida internamente", disse Wagner ao ser questionado sobre Toppmöller antes da visita ao Bayern, na sexta-feira.

Getty Images

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Do que deve depender o futuro de Wagner no 1. FC Köln

Wagner já está sob pressão suficiente mesmo sem novas discussões . Internamente, os nove pontos conquistados em nove jogos na temporada são considerados insuficientes. A principal crítica é que o time não evoluiu sob o comando do treinador de 38 anos, especialmente no ataque, que decepciona.

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Wagner agora precisa apresentar resultados, escreve o Bild, embora o jogo contra o Bayern não seja decisivo. Seu futuro dependerá mais das três partidas seguintes, disputadas em um intervalo de oito dias: o Köln enfrenta o recém-promovido SV Elversberg e o FC Augsburg pelo campeonato e, entre esses jogos, o Holstein Kiel, da segunda divisão, nas oitavas de final da Copa da Alemanha.

Wagner, cujo contrato com o Köln vai até o verão de 2028, procura ignorar as discussões sobre sua situação e as críticas nas redes sociais ou diretamente no estádio: "Se eu me ocupasse disso, talvez só ficasse um pouco assustado. Mas isso não me ajudaria de forma alguma. Por isso, não me ocupo com isso."

Getty Images

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Por que Dino Toppmöller fracassou no RC Lens

Apesar de ter levado o Eintracht Frankfurt à sua primeira classificação para a Champions League por meio da Bundesliga, Toppmöller teve de deixar o clube em janeiro. Ex-auxiliar de Julian Nagelsmann no RB Leipzig e no Bayern, o treinador se juntou no verão ao RC Lens, vice-campeão francês, mas saiu após apenas 91 dias, em meio a conflitos internos .

O treinador de 45 anos se recusou a se separar de seu auxiliar Nelson Morgado, visto pela direção esportiva do clube francês como um fator de perturbação. Toppmöller deixou passar o prazo de um ultimato nesse sentido e, em vez disso, concordou com a rescisão do contrato.