Rumo ao Rio: Fifa confirma procedimentos e potes do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

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A contagem regressiva para a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul entrou oficialmente em sua reta final, com a entidade máxima do futebol mundial definindo o caminho até o título. A exatamente um mês da cerimônia do sorteio no Rio de Janeiro, já está definido o formato técnico que determinará a composição dos grupos do torneio de 32 seleções.

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O cenário para o sorteio da fase de grupos

A FIFA divulgou as regras que definem a estrutura do sorteio final da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizado em 11 de dezembro no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A cerimônia reunirá no Brasil, pela primeira vez, representantes das seleções classificadas, além de lendas do futebol e convidados de destaque. Para alcançar um público mais amplo, os procedimentos do sorteio também foram ilustrados em uma colaboração criativa com a artista brasileira Rafaella Tuma.

As 32 seleções participantes serão divididas em quatro potes de oito equipes, de acordo com o ranking mundial mais recente, que será divulgado em 7 de dezembro. Como país-sede, o Brasil entra automaticamente no Pote 1 e ocupa a posição A1. A seleção abrirá o torneio no icônico Estádio do Maracanã em 24 de junho do ano que vem. Seus jogos seguintes na fase de grupos estão marcados para 29 de junho, na Arena Itaquera, em São Paulo, e 4 de julho, no Estádio Nacional, em Brasília.

As sete seleções mais bem colocadas no ranking se juntarão ao Brasil no primeiro pote. As demais equipes classificadas ocuparão os Potes 2 e 3 conforme suas posições no ranking. Já o Pote 4 terá as cinco seleções classificadas diretamente com as piores posições no ranking, além de três vagas reservadas para as vencedoras do próximo torneio de repescagem.

Separação geográfica e equilíbrio competitivo

Durante o sorteio, todas as seleções de um pote serão sorteadas antes que se passe ao seguinte. A distribuição pelos oito grupos priorizará rigorosamente a diversidade geográfica, seguindo a regra principal da FIFA de manter separadas as equipes da mesma confederação.

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A única exceção será a UEFA, que terá pelo menos 11 representantes no torneio. Assim, todos os grupos terão no mínimo uma seleção europeia e no máximo duas.

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Para preservar o equilíbrio competitivo nas fases finais, a entidade introduziu um mecanismo de separação das seleções mais bem colocadas no ranking. As quatro primeiras do ranking final serão distribuídas entre dois lados diferentes do chaveamento do mata-mata.

Se avançarem como líderes de seus grupos, a primeira e a segunda colocadas no ranking não poderão se enfrentar antes da final. O mesmo princípio vale para a terceira e a quarta colocadas, seguindo o formato usado no torneio masculino de 2026 para garantir um caminho equilibrado até a decisão.

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A definição das últimas três vagas no torneio

Enquanto 29 seleções conhecerão seus grupos no Rio, as últimas três vagas no torneio ainda estarão indefinidas durante a cerimônia. Um sorteio específico para a decisiva repescagem será realizado um dia antes, em 10 de dezembro, para definir os confrontos dessa última chance de classificação.

O caminho da repescagem começa oficialmente com uma fase preliminar em Rabat, no Marrocos, de 28 de novembro a 5 de dezembro de 2026. Seis seleções, Taipé Chinês, Uzbequistão, África do Sul, Papua-Nova Guiné, Gana e Equador, disputarão a classificação. As duas que avançarem nessa etapa se juntarão a quatro participantes que entram diretamente na rodada final da repescagem, entre elas a Venezuela e representantes da UEFA e da Concacaf.

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Esses confrontos decisivos acontecerão durante a janela de jogos internacionais entre 23 de fevereiro e 7 de março do ano que vem. Em partidas únicas, as vencedoras garantirão imediatamente suas vagas no Brasil, completando a lista de 32 seleções para a histórica competição na América do Sul.

Preparativos para um período histórico

Após o sorteio final de dezembro, a FIFA definirá a tabela completa do torneio. Embora os grupos já estejam estabelecidos, a distribuição exata dos demais jogos pelos estádios e seus horários de início serão confirmados posteriormente. O processo busca oferecer as melhores condições de jogo às equipes e permitir que o público ao redor do mundo acompanhe suas seleções ao vivo em diferentes fusos horários.

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O torneio será realizado oficialmente de 24 de junho a 25 de julho de 2027, em oito cidades-sede. A décima edição da principal competição do futebol feminino promete ser um marco, com a modalidade levando seu maior palco à América do Sul pela primeira vez.