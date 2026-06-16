Rüdiger: Vou responder aos céticos... e minha missão no Real Madrid ainda não acabou

O alemão Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, comentou sobre o anúncio do clube de que renovou seu contrato até o verão de 2027.

O contrato anterior de Antonio Rüdiger com o Real Madrid terminava em 30 de junho deste ano.

Rüdiger escreveu em sua conta no Instagram: “Minha missão aqui ainda não acabou... A renovação da minha carreira no Real Madrid é um momento do qual me orgulho muito, mas, acima de tudo, é um compromisso meu de dar a volta por cima junto com meus companheiros de equipe”.

E acrescentou: “Estamos passando por uma fase difícil que exige muito. Os reveses testaram nossa força, mas é exatamente aqui que eu quero estar”.

E continuou: “Algumas pessoas podem ter me descartado após as lesões que sofri, mas isso me deu ainda mais motivação. Por isso, obrigado a vocês por isso”.

E continuou: “Quem me conhece sabe que adoro desafios e que me realizo ao enfrentá-los. E, embora a última temporada não tenha sido fácil, minha fé continua inabalável”.

E concluiu: “Estamos juntos, lutamos juntos e vamos superar esta fase juntos... Agora, mais do que nunca. Hala Madrid!”.

Vale lembrar que várias reportagens confirmaram que o Real Madrid fechou a contratação de Ibrahima Konaté, zagueiro do Liverpool, em uma transferência gratuita neste verão, e que o clube está buscando a contratação de outro zagueiro na janela de transferências.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede social “X” que José Mourinho, técnico do Real Madrid, está por trás da renovação do contrato do zagueiro alemão pelo clube.