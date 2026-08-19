Em um movimento que ultrapassa os limites de uma transferência comum, a chegada do astro espanhol Rodri ao Barcelona provocou um grande abalo no mercado de transferências, cujo impacto não foi apenas técnico, mas se estendeu a ponto de afetar a imagem do clube e sua posição diante de seu rival Real Madrid.

Após uma disputa direta e acirrada entre os dois gigantes da Espanha pela contratação do melhor volante do mundo, venceu no fim o projeto do técnico Hans Flick e a ambição dos jogadores da La Masia, levando Rodri a escolher a camisa blaugrana apesar das tentações madridistas.

O jornalista espanhol Ramón Besa analisou, durante o programa "Què T'hi Jugues!" na rádio "Cadena SER", o profundo impacto dessa transferência, afirmando: "Rodri é uma excelente adição para um grande clube, porque, aos olhos dos outros clubes, melhora a imagem do clube e representa um salto qualitativo".

Besa considerou que o maior impacto está na dimensão moral e competitiva da transferência, explicando: "É um movimento excepcional do ponto de vista do mercado de transferências, porque, além do que ele pode oferecer como jogador, trata-se de um jogador que você tira do Real Madrid e faz com que eles digam que preferiram você a ele".

No aspecto técnico, Besa considera que o impacto de Rodri será central na construção de um time ambicioso, afirmando: "Este time, para ser ambicioso, precisa de posições claramente definidas: o primeiro a chegar foi o goleiro, e agora nos faltava um volante que tinha um papel decisivo, e surgiu Rodri".

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Com essa chegada, o Barcelona passou a ter finalmente a espinha dorsal sobre a qual pode se apoiar, como acrescenta Besa: "A base de qualquer time pode ser construída em torno desse alicerce; o Barcelona possui atualmente um bom goleiro, um zagueiro central magnífico como Cubarsí e um volante como Rodri; assim você tem a espinha dorsal do time".

Com essa nova espinha dorsal, o Barcelona pode estabelecer objetivos ambiciosos para superar sua decepção europeia, partindo de uma premissa em que Besa acredita: "Vencer o Campeonato Espanhol facilita a conquista da Liga dos Campeões da Europa".