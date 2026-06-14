Roubos, facas e um furacão devastador... 24 horas de loucura cercam a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo

Os jogadores da seleção inglesa foram obrigados a se refugiar em seu local de hospedagem após alertas graves sobre um furacão devastador no centro de treinamento da equipe durante a Copa do Mundo.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, a delegação dos Três Leões chegou à cidade de Kansas na manhã de sábado e realizou seu primeiro treino no complexo “Swipe Soccer Village”, mas, na noite de sua primeira estadia na região, todos, incluindo a delegação inglesa, receberam um alerta de emergência em seus celulares, coincidindo com tempestades com trovoadas, vários raios, chuvas torrenciais e ventos fortes que atingiram a cidade localizada na fronteira entre o Kansas e o Missouri.

A mensagem de alerta urgente dizia o seguinte: “Situação crítica, alerta de ameaça iminente. Serviço Nacional de Meteorologia: Alerta de tempestade com trovoadas severas em vigor nesta região até às 21h, horário central de verão, devido a ventos destrutivos com velocidades de até 80 milhas por hora. Por favor, protejam-se em um prédio resistente e afastem-se das janelas. Detritos voadores podem ser fatais para quem estiver fora de um abrigo. Para sua proteção, dirijam-se a um cômodo interno no subsolo do prédio. Além disso, o alerta de tornado permanece em vigor até as 23h, horário de verão central, para o nordeste e centro-leste do Kansas e o centro-oeste do Missouri”.

A delegação da seleção inglesa seguiu as instruções e permaneceu em recinto fechado durante o treino na sede do “Sporting KC”, na cidade de Kansas City, localizada a 11 km a noroeste do hotel onde se hospeda durante a Copa do Mundo, onde a delegação está hospedada no hotel “The Inn at Meadowbrook” , um resort projetado no estilo rural inglês localizado ao sul da cidade.

A chegada da seleção inglesa ao seu centro de treinamento na Copa do Mundo ocorreu poucas horas antes do incidente, em meio a um clima ensolarado e quente e um céu limpo, onde a equipe treinou no complexo “Swipe Soccer Village”, no Missouri, a cerca de meia hora do centro da cidade de Kansas City, na presença de cerca de 300 espectadores da população local. A única preocupação durante o treino era se Harry Kane e seus companheiros tinham passado protetor solar suficiente.

O cenário mudou completamente por volta das 20h daquele dia, algo comum nessas regiões, devido a uma forte tempestade que os moradores locais descreveram como uma das piores que a região enfrentou no ano passado. Além disso, o som de sirenes foi ouvido no centro da cidade para alertar qualquer pessoa que estivesse ao ar livre sobre a necessidade de se proteger.

Vale lembrar que esse alerta foi emitido quatro dias após o adiamento de uma hora do amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica devido a uma forte tempestade com trovoadas, culminando assim 24 horas de loucura vividas pela delegação, que também testemunhou o roubo de calçados e equipamentos de treino antes de sua recuperação, além da proibição do cozinheiro da equipe de embarcar no trem por estar carregando facas de cozinha.