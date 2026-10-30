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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Rosto novo na provável escalação do Barcelona diante do Alavés

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O jornal "Marca" revelou a escalação provável do Barcelona para o confronto diante do Deportivo Alavés, marcado para este sábado no estádio "Spotify Camp Nou", pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, e que contou com a presença de Bryan Fariñas na defesa, em meio à crise defensiva que o time catalão atravessa.

O jovem jogador ainda não atuou pelo time principal até o momento, apesar da convicção do técnico Hansi Flick em seu potencial durante os treinamentos e da recusa em liberar sua saída rumo ao Girona no verão passado.

O treinador alemão já havia elogiado a inteligência de Fariñas e sua capacidade de jogar em mais de uma posição, e também afirmou na coletiva de imprensa realizada ontem, sexta-feira, que ele merece receber uma oportunidade para jogar.

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Essas previsões surgem em meio a uma grave crise defensiva, depois de confirmada a ausência de Jules Koundé por uma lesão no tornozelo, além de Andreas Christensen, Eric García e Xavi Espart.

Por sua vez, o jornal "As" afirmou que Flick não recuperou nenhum dos lesionados antes do confronto com o Alavés, enquanto o "Mundo Deportivo" noticiou que o treinador já testou Fariñas na posição de lateral-direito durante os treinamentos, com João Cancelo no lado esquerdo.

A "Marca" previu que Hansi Flick começará com a seguinte formação: Joan García, Bryan Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon e Raphinha.

O Barcelona disputa a partida na liderança do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, enquanto o Alavés ocupa a sétima posição, com 12 pontos.

O time catalão busca se recuperar das duas últimas derrotas, diante do Paris Saint-Germain (4 a 2) na Liga dos Campeões da Europa, e para o Real Madrid no Campeonato Espanhol (2 a 1).

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