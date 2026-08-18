Wayne Rooney pediu que a diretoria do Manchester United volte atrás em sua posição sobre a contratação do jogador do Arsenal Myles Lewis-Skelly, e o contrate antes do fechamento da janela de transferências, além de anexar outros três jogadores.

O Arsenal havia oferecido Lewis-Skelly, de 19 anos, ao Manchester United e ao Chelsea, mas os dois clubes não demonstraram interesse na negociação, apesar de o valor pedido pelo jogador não ultrapassar 45 milhões de libras esterlinas.

Rooney disse no programa Stick to United: "Não acredito que o Manchester United possa contar com Luke Shaw durante toda a temporada, por isso vejo que Myles Lewis-Skelly seria uma opção ideal".

Segundo informações do site Metro, o ídolo do Manchester United acrescentou: "Ouvimos que ele pode estar disponível por um valor que não é alto, e por isso contratá-lo seria uma decisão óbvia. Ele pode jogar como lateral-esquerdo e meio-campista, além de ainda ser jovem e ter um grande futuro pela frente".

Além do lateral, Rooney entende que o United também precisa contratar um zagueiro, um meio-campista e um atacante, ressaltando que o clube ainda tem muito trabalho pela frente antes do fim do período de transferências.

Michael Carrick havia manifestado o desejo de anexar um novo lateral-esquerdo para oferecer uma alternativa adequada a Luke Shaw, especialmente com o retorno do Manchester United à Liga dos Campeões da Europa.

O United foi associado ao jogador Lewis Hall, mas o Newcastle informou ao seu rival na Premier League que o lateral não está à venda, o que torna Lewis-Skelly uma opção mais atrativa, sobretudo porque ele também joga bem no meio-campo.

Rooney concluiu: "Se Lewis-Skelly ficar disponível, não haverá muito o que pensar. O Manchester United precisa com certeza de um lateral-esquerdo, e essa posição representa uma prioridade para a equipe".