Ronaldo se derrete por Mbappé: "O jogador mais parecido comigo"

Ex-atacante celebrou a volta da Liga dos Campeões e falou sobre diversos jogadores do cenário atual do futebol

A volta da Liga dos Campeões e da foi muito celebrada pelos fãs de futebol, inclusive por Ronaldo. O Fenômeno participou de uma ação do Banco Santander após o anunciou da retomada da competição europeia e respondeu sobre vários assuntos do futebol atual.

Ronaldo foi perguntado sobre qual o jogador de hoje contrataria para o Real se o clube tivesse o poderio econômico do . "Contrataria o Mbappé, que é o jogador que mais se parece comigo nos meus tempos de jogador".

Sobre a volta da Liga dos Campeões, o ex-camisa 9 da seleção se mostrou animado. "As pessoas querem ver a , que foi ameaçada de terminar e ficar sem um campeão. Terá emoção, as equipes não terão uma segunda chance e a equipe que mais arriscar vencerá e será justo".

O atacante, que fez história tanto na quanto na , comentou também sobre o duelo entre espanhóis e italianos na Liga dos Campeões: "O , depois de vencer a Copa da Itália contra a Juventus, entrará muito forte, mas encontrará o sem seu público, mas com a qualidade que tem. Não vejo muito claramente, embora o normal seja que o Barça se classifique".

Perguntado sobre Erling Haaland, centroavante do e alvo do Real Madrid, Ronaldo fez ressalvas sobre esta possível contratação. "Ele ainda é jovem e teve um ano muito bom com muitos gols. Certamente, grandes equipes estão de olho. O Real Madrid tem bons jogadores como Benzema, que marca gols em todas as rodadas".

Ronaldo também deu seu pitaco sobre três jovens talentos de LaLiga: Vinícius Júnior, Rodrygo e João Félix. "Todos devem jogar e contribuir no final da temporada. Brasileiros como Vinícius e Rodrygo terão um papel importante para o no futuro e devem continuar mostrando seus valores mesmo que não sejam indispensáveis para o Madrid".