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O brasileiro Ronaldo elogiou a conquista da Bola de Ouro pelo inglês Harry Kane, afirmou que o atacante do Bayern de Munique mereceu o prêmio com todos os méritos e celebrou o retorno do centroavante ao topo das grandes premiações individuais.

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Kane ficou com o prêmio após uma disputa acirrada com Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcelona).

Ronaldo, vencedor da Bola de Ouro em 1997 e 2002, disse ter ficado feliz com o anúncio da vitória de Kane durante a grande cerimônia realizada no mês passado no London Palladium, que reuniu uma constelação de estrelas do futebol.

O capitão da seleção inglesa, de 33 anos, fez uma temporada de destaque com a camisa do Bayern de Munique na Bundesliga e na Champions League, além de levar a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo. Ao todo, marcou 73 gols nesse período.

Kane se tornou o quinto jogador inglês a conquistar o prestigiado prêmio e o primeiro desde Michael Owen, em 2001, depois de superar alguns dos maiores astros do futebol, entre eles Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

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Ele também é o primeiro centroavante a ganhar a Bola de Ouro desde Karim Benzema, vencedor em 2022.

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Ronaldo afirmou, durante participação no podcast “Stick to Football”, na plataforma Disney+: “Foi maravilhoso, e acho que ele mereceu o prêmio com todos os méritos.”

E acrescentou: “Fiquei feliz por ele e por mim também, porque o camisa 9 voltou. Estou muito feliz, fazia muito tempo que um camisa 9 não ganhava nada importante. Além disso, ele é uma pessoa incrível, por isso mereceu o prêmio com todos os méritos. Fiquei muito, muito feliz por ele.”

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Questionado por Jamie Carragher sobre a importância do prêmio no Brasil em comparação com a Inglaterra, Ronaldo respondeu: “Para nós, é muito importante, e é importante em todo lugar. Talvez a importância seja ainda maior na Inglaterra, porque o último inglês a vencer foi Michael Owen, e agora ela voltou a ganhar relevância com Harry Kane.”

O brasileiro continuou: “Acho que é muito importante para os jogadores, porque dá a eles a oportunidade de se reunir e conversar sobre a última temporada e o que fizeram nela. Ainda há certa falta de clareza sobre os critérios de escolha dos melhores jogadores do mundo. Sabemos que os capitães das seleções votam, assim como os jornalistas, mas com certeza ele é o melhor atacante.”

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Kane sofreu recentemente uma ruptura em um dos ligamentos do tornozelo esquerdo e tem como meta voltar a campo na reta decisiva da temporada.

A carreira extraordinária de Ronaldo é marcada por duas graves lesões no joelho. A segunda aconteceu apenas seis minutos depois de seu retorno aos gramados e o afastou do futebol por mais de um ano.

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O astro brasileiro acredita que os atacantes de hoje encontram condições muito mais fáceis do que as da geração em que ele jogou e destacou a grande diferença no nível de proteção que os jogadores recebem.

“Eu gostaria de ter tido a mesma proteção naquela época. Sofremos muito naquele período. Na nossa geração, havia jogadores violentos em todo lugar. Onde quer que eu jogasse, encontrava muitos jogadores violentos, e não tínhamos proteção”, disse Ronaldo.

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E prosseguiu: “Agora, graças a Deus, os jogadores recebem uma proteção enorme, e isso é justo.”

Por fim, concluiu: “A única coisa de que me arrependo é não ter tido essa proteção durante a minha carreira.”