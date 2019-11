Ronaldo Fenômeno: "Estou à procura de um clube em Portugal"

Ex-atacante já é um dos dirigentes do Real Valladolid, da Espanha, mas afirmou que ainda quer gerir um clube português

Ronaldo Fenômeno marcou presença como um dos palestrantes no Web Summit, festival de tecnologia que acontece em Lisboa. Atualmente atuando como um dos proprietários do Real , da , o ex-atacante revelou estar à procura de um clube português para gerir.

"Voltei há dois anos a Madri e procurava um clube para comprar. Já tinha procurado na , na segunda divisão, claro, porque a primeira era muito cara - e mesmo a segunda... Também procurei em e continuo à procura em Portugal. Mas um dia estava na a comentar um jogo e recebi um telefonema de alguém ligado ao Valladolid", afirmou.

Em setembro de 2018, ele se tornou o acionista majoritário do clube espanhol ao investir 30 milhões de euros na equipe. "Era o que eu procurava, uma equipe com grande história, a 1h40 de carro de Madri. Mas também pelo preço. É um clube com 90 anos, passou muitos anos na primeira divisão, é a única equipe de uma cidade com 300 mil pessoas. Era uma grande oportunidade para mim e decidi aproveitar".

No evento, Ronaldo ainda recebeu das mãos do Ministro da Economia de Portugal, Pedro Siza Vieira, o prêmio de Inovação no Esporte, que reconhce pessoas e empresas que juntam sucesso e tecnologia em busca da excelência. ele não foi o único ex-jogador a falar no Web Summit. Ronaldinho Gaúcho, Deco e Eric Cantona também foram convidados.

O Valladolid está em 12º lugar em LaLiga e vêm de uma vitória boa por 3 a 0 contra o Mallorca, após ser goleado por 5 a 1 pelo Barcelona, com show de Messi. No sábado, às 9h (horário de Brasília), o time de Ronaldo encara o Alavés, fora de casa.