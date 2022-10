Ronaldo Fenômeno diz quais técnicos estrangeiros gostaria de ver na seleção brasileira

R9 vê treinadores europeus com chances de "mudar o futebol brasileiro por 100 anos"

Se a ansiedade aumenta para o início da Copa do Mundo do Qatar 2022 e pelo desempenho da seleção brasileira, outro assunto também alimenta a curiosidade dos fãs do futebol depois de Tite confirmar a sua saída: quem vai assumir a Canarinho após o Mundial?

Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta, mas com o passar do tempo, nomes são sugeridos e especulados. Desta vez, quem deu a opinião sobre o tema foi Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador não pensou duas vezes e, apesar de saber que a seleção nunca foi comandada por um treinador europeu, admitiu que ficaria emocionado caso Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti assumissem o cargo, podendo "mudar o futebol brasileiro".

"Eu adoraria. Um europeu (mudaria) não apenas a seleção brasileira, mas toda a indústria do futebol brasileiro. Um Pep Guardiola ou um Ancelotti pode ser histórico, pode mudar nossa história por 100 anos", afirmou o Fenômeno em entrevista ao The Guardian.

Pep Guardiola tem vínculo até 30 de junho de 2023 com o Manchester City, enquanto Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2024. A Goal reforça, no entanto, que nenhuma oferta formal foi feita aos treinadores.