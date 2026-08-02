O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, afirmou que as negociações entre Barcelona e Atlético de Madrid pela contratação do atacante Julián Álvarez vão continuar nos próximos dias.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Romano falou durante sua presença na semifinal do Mundial da Kings League em Milão, torneio criado por Gerard Piqué, ocasião em que o jornalista italiano expressou sua enorme admiração pelo ex-astro do Barcelona ao dizer: "Sempre fui um dos seus maiores fãs".

Sobre a negociação que mais o surpreendeu neste verão, Romano respondeu que foi a transferência de Cucurella para o Real Madrid.

Ao ser questionado sobre a melhor negociação realizada até agora no verão atual, Romano escolheu a transferência de Morgan Rogers para o Chelsea, explicando os motivos ao afirmar: "Porque é um jogador de altíssimo nível e chegou a um time ideal para ele".

Sobre o furo jornalístico mais importante que conseguiu ao longo de sua carreira, Romano disse: "A chegada de Tuchel ao Bayern de Munique, porque ninguém esperava por isso. Além disso, a transferência de Cucurella para o Real Madrid neste verão foi algo inacreditável".

Quando o jornalista italiano foi perguntado sobre qual astro escolheria para contratar caso fosse presidente de um clube, ele primeiro questionou: "No futebol ou na Kings League? Na Kings League, adoraria muito contratar Gerard Piqué; sempre fui um grande fã do Gerard e gostaria de tê-lo na minha linha defensiva".

Já no âmbito do futebol profissional, Romano escolheu um jogador jovem ao dizer: "Lamine Yamal, é um jogador único no gênero".

A respeito da possibilidade de o Barcelona contratar um novo atacante, Romano afirmou: "Sim, acredito que no fim eles vão contratar um atacante. No momento, estão esperando para ver o que vai acontecer com Julián Álvarez, mas a intenção é contratar um atacante".

Ao ser questionado se Álvarez é a opção preferida para essa posição, Romano esclareceu: "Eles vão tentar contratá-lo, isso é certo. Já a possibilidade de fechar ou não o negócio depende mais do Atlético de Madrid do que do Barcelona, mas as negociações vão continuar entre os dois clubes".

Sobre a quantidade de mensagens que recebe pelo WhatsApp em um único dia, Romano apontou: "Não sei, um número enorme. Tenho entre 80 e 90 conversas abertas, então sempre há alguma coisa".