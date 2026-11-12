Compartilhar Siga GOAL no Google

A Roma foi punida pela Uefa após cenas de violência envolvendo seus torcedores durante uma viagem recente à Inglaterra para uma partida de competição europeia. A entidade impôs uma multa e uma restrição de viagens suspensa, em meio à crescente preocupação com os próximos jogos continentais do clube.

Publicidade

Multa e sanção suspensa

A Roma foi multada em € 20.000 pelo órgão disciplinar da UEFA depois que seus torcedores entraram em confronto com a polícia após a partida fora de casa contra o Manchester United, pela Champions League, em 3 de novembro. O Manchester United reagiu após ficar dois gols atrás e venceu por 3 a 2. Os distúrbios depois do jogo levaram a UEFA a punir o clube italiano.

Além da multa imediata, a entidade que comanda o futebol europeu aplicou uma segunda sanção que pode afetar seriamente os torcedores da Roma que acompanham o time fora de casa. A UEFA determinou uma restrição parcial na cota de ingressos para visitantes, que reduziria de 5% para apenas 2,5% os ingressos disponíveis para esses torcedores. A medida está suspensa durante um período probatório de dois anos e só será aplicada se incidentes semelhantes voltarem a ocorrer.

Jogo contra o PSG é classificado como de alto risco

Embora a sanção suspensa da UEFA ainda possa ser aplicada, a Roma já enfrenta questões logísticas para seu próximo compromisso europeu. A partida contra o Paris Saint-Germain pela Champions League, marcada para 25 de novembro, foi oficialmente classificada como de alto risco pelas autoridades francesas. Especialistas em segurança estão preocupados com a possibilidade de incidentes no entorno do jogo no Parc des Princes.

A tensão aumenta por causa das relações complexas entre diferentes grupos de torcedores ultras europeus. Os torcedores mais atuantes do PSG mantêm uma estreita aliança de irmandade com os torcedores do Napoli, rivais históricos da torcida da Roma.

Publicidade Publicidade

Histórico de problemas na França

As autoridades francesas estão particularmente cautelosas diante do que aconteceu na última visita da Roma ao país. Durante uma partida contra o Nice pela Liga Europa, 13 torcedores da Roma foram presos após confrontos violentos.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Como medida preliminar, a cota de ingressos para os torcedores da Roma que viajarão à França já foi reduzida significativamente, de 2.376 para apenas 1.500. No entanto, segundo a La Gazzetta dello Sport, se os riscos à segurança aumentarem nas próximas semanas, as autoridades francesas poderão ir ainda mais longe e determinar o fechamento de todo o setor visitante do Parc des Princes.

Roma ainda tem quatro jogos decisivos

A Roma somou até agora quatro pontos em quatro partidas na Champions League e ocupa a 20ª posição na classificação da fase de liga. O time estreou com um empate por 1 a 1 contra o Fenerbahçe, antes de perder por 4 a 3 para o Real Madrid. Em seguida, conquistou sua primeira vitória, por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava, mas voltou a perder ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Manchester United.

Publicidade

A Roma ainda tem quatro jogos pela fase de liga da Champions League. A equipe enfrentará o Paris Saint-Germain em 25 de novembro e, depois, o Sporting CP em 8 de dezembro. Sua campanha será retomada em janeiro, com uma partida contra o AEK Athens no dia 19, seguida por um confronto com o Lille no dia 27.