O clube Roma estuda avançar para a contratação de Alejandro Baldé, lateral do Barcelona, durante a próxima janela de transferências de inverno, mas impõe como condição que o negócio seja concretizado segundo um modelo financeiro específico, diante do alto valor pedido pelo clube catalão e do salário recebido pelo jogador.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Tony Damico, diretor esportivo da Roma, entrou no círculo de interessados em contratar Baldé, depois que o jogador conquistou a admiração de Gian Piero Gasperini, treinador dos Giallorossi, que acredita que o internacional espanhol é capaz de oferecer um reforço importante para seu elenco e de ajudá-lo na disputa pelo título do Campeonato Italiano.

A Roma planeja contar com os serviços de Baldé por empréstimo mediante um valor financeiro, com a inclusão no acordo de uma cláusula que obriga o clube a comprar o seu contrato caso se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Esse modelo permite ao time italiano contratar o jogador durante o próximo mês de janeiro, adiando o pagamento da maior parte do valor do negócio para a janela de transferências de verão.

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O valor financeiro trava o negócio

Apesar do interesse de Gasperini em contar com os serviços do lateral espanhol, a concretização do negócio esbarra em dois obstáculos financeiros, que consistem na insistência do Barcelona em uma avaliação elevada do valor do jogador, além de seu alto salário, o que impõe à Roma um esforço financeiro considerável para resolver as negociações.

Por outro lado, o Barcelona não descarta abrir mão de Baldé durante a janela de transferências de inverno, pois o clube catalão pode enxergar em sua venda uma oportunidade de obter liquidez financeira que o ajude a financiar a contratação de um zagueiro, que representa uma das prioridades de Hansi Flick para reforçar o time durante a segunda metade da temporada.

O interesse em contratar Baldé não se limita à Roma, já que a Juventus também acompanha a situação do jogador, prevendo a saída de Andrea Cambiaso das fileiras do time. Já do lado inglês, a lista de clubes interessados no lateral espanhol inclui Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham, enquanto o Monaco, da França, aparece entre os clubes que monitoram sua situação.

Entre a multiplicidade de clubes que desejam contratá-lo e as elevadas exigências financeiras do Barcelona, a missão da Roma parece complicada, o que leva o clube italiano a estudar o melhor modelo possível para convencer o Barcelona a aceitar a saída de Baldé durante a janela de transferências de inverno.