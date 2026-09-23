Rodri, capitão da seleção espanhola e nova estrela do Barcelona, abriu o coração e revelou bastidores empolgantes sobre seu futuro, afirmando que o Real Madrid fez tudo o que estava ao seu alcance para contratá-lo durante a última janela de transferências de verão, em uma confissão que pode reacender a disputa entre os dois rivais.

As declarações de Rodri vieram durante uma entrevista exclusiva concedida ao famoso jornalista Juanma Castaño no célebre programa "El Partidazo de Cope", de dentro da concentração da seleção espanhola, onde ele falou sobre sua transferência para o Barcelona, suas grandes chances de conquistar a Bola de Ouro e a verdade sobre as negociações com o Real Madrid.

Elogio à diretoria do Real Madrid

Sobre as chances de se juntar ao Real Madrid no verão, Rodri não negou o tamanho do interesse merengue e chegou a elogiar a forma como o clube o tratou.

Rodri disse com franqueza: "O Real Madrid demonstrou grande interesse em mim desde o início e se comportou de maneira exemplar. Fizeram tudo o que estava ao seu alcance para me contratar. Falei com pessoas de lá que me transmitiram seu entusiasmo e seu forte desejo de que eu me juntasse a eles, e isso tornou minha decisão final ainda mais difícil".

Rodri é atualmente um dos nomes mais destacados no cenário mundial, após sua estrondosa transferência de verão para o Barcelona, a associação de seu nome à Bola de Ouro e o forte interesse do Real Madrid nele.

Defende os árbitros

Em outro trecho da entrevista, o capitão da seleção espanhola abordou a grande polêmica arbitral que acompanhou a última partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid.

Ele disse: "Não sei se o Koke conseguia recolher o pé ou não, mas a falta que ele cometeu contra Kang-in merece o cartão vermelho, sem dúvida".

E acrescentou, em defesa do sistema de arbitragem: "Independentemente daquele lance, os árbitros podem errar em uma partida, mas seus erros não podem ser comparados a uma temporada inteira de 38 jogos. Dizer que os árbitros torcem para que o Barcelona vença o Campeonato prejudica muito o futebol".

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E encerrou sua fala com uma mensagem serena: "Não há problema em torcer pelo seu clube e defendê-lo, mas até certo ponto. No fim, somos todos seres humanos e erramos".